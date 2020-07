1-1. El Betis coge aire a costa de un Celta que se abona al sufrimiento

Jugadores del Celta y del Betis disputan el balón durante el encuentro correspondiente a la jornada 34 de primera división disputado en el estadio de Balaidos, en Vigo. EFE / Salvador Sas.

Vigo, 4 Jul (EFE).- El Celta de Vigo alarga su sufrimiento después de empatar ante el Betis (1-1), en un partido que se le puso de cara con el gol de Nolito pero se le fue con una desastrosa segunda parte.

Un resultado que permite a los celestes aumentar a seis puntos la ventaja sobre el Mallorca, que cierra la zona de descenso pero le tiene ganado el ''gol-average' particular, y sellar virtualmente su permanencia a los sevillanos.

La apuesta ofensiva de Óscar García Junyent animó de salida al Celta, dominador en el centro del campo e incisivo en la banda izquierda, donde Nolito hacía daño a la defensa verdiblanca.

El ex del Sevilla fue la novedad en el once, al que regresó también el mediocentro Fran Beltrán, que avisó a Joel Robles con un disparo que se marchó alto al cuarto de hora de juego. Y poco después, una genialidad de Nolito dio tranquilidad al Celta, que se adelantó en el marcador (m.21) con una falta ejecutada por el exterior de la barrera por el extremo gaditano.

Se relajó el equipo gallego tras el gol, y el duelo se igualó. El Betis tuvo más balón pero siguió sin inquietar a Rubén Blanco. Fueron otros 45 minutos para olvidar de un equipo que sigue en caída picada pese al cambio de entrenador.

Se empeñó el Celta en darle vida a su rival, renunciando al ataque y encerrándose en su campo para defender el resultado. El miedo atenazó a los jugadores de Óscar, que desaparecieron del partido. Además, los cambios de Alexis Trujillo dieron otro aire a un Betis que ganó profundidad con la entrada de Tello, Joaquín y Pedraza.

El dominio verdiblanco fue aumentando, y el Celta cada vez sufría más. A falta de veinte minutos, González Fuertes señaló penalti de Rafinha a Guardado, pero, tras revisarlo después de ser avisado por el VAR, rectificó su decisión.

Lo estaba mereciendo el Betis y su esfuerzo tuvo recompensa a falta de diez minutos con un tanto del central Feddal, de nuevo con suspense porque el VAR revisó durante varios minutos la acción por un posible fuera de juego de Loren.

- Ficha técnica

1 - RC Celta: Rubén Blanco; Kevin Vázquez (Hugo Mallo, min.62), Murillo, Araujo, Olaza; Beltrán (Bradaric, min.77), Okay, Rafinha; Aspas (Santi Mina, min.76), Nolito (Gabriel Fernández, min.76), Smolov (Brais Méndez, min.53).

1 - R. Betis: Joel Robles; Emerson, Feddal, Mandi, Alex Moreno (Pedraza, min.53); Guardado, Guido Rodríguez: Aleñá (Tello, min.56), Canales, Juanmi (Joaquín, min.56); Loren (Borja Iglesias, min.91).

Goles: 1-0. Min.21: Nolito; 1-1. Min.78: Feddal.

Árbitro: González Fuertes (colegio asturiano). Amonestó a Kevin Vázquez, Iago Aspas, Okay, Bradaric y Araujo por parte del Celta, y a Alex Moreno, Mandi, Tello, Canales y al entrenador Alexis por parte del Betis.

Incidencias: Partido correspondiente a la trigésimo cuarta jornada de LaLiga Santander disputado en el estadio Abanca.