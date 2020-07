Venezuela.- El presidente de Cabo Verde dice que no deja de recibir llamadas de otros jefes de Estado por el caso Saab

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)



El presidente de Cabo Verde, Jorge Carlos Fonseca, ha revelado que no deja de recibir llamadas telefónicas de otros jefes de Estado, aunque no ha precisado cuáles, sobre el caso de Alex Saab, supuesto testaferro del mandatario venezolano, Nicolás Maduro, que está detenido en el archipiélago africano.



Fonseca se refirió al asunto durante la comparecencia que dio el jueves desde Praia con motivo de los 45 años de la independencia de Cabo Verde, que se cumplirán el domingo, según recoge el medio local Noticias do Norte.



"No me pueden pedir que haga comentarios sobre un caso delicado que está en la Justicia caboverdiana", dijo Fonseca en un primer momento al ser preguntado sobre este asunto por los periodistas.



Sin embargo, acabó revelando que el caso ha suscitado gran interés internacional. "Tanto es así que no recuerdo haber recibido tantas llamadas de teléfono, llamadas de jefes de Estado extranjeros", contó.



En este contexto, hizo un llamamiento a que "este proceso sea conducido conforme a las reglas de un Estado de Derecho democrático". "En concreto, la persona detenida debe tener todas las garantías para su defensa", apostilló.



Saab fue detenido el pasado 12 de junio en Cabo Verde durante la parada técnica que hizo el avión privado en el que viajaba a Irán en calidad de agente del Gobierno de Maduro para realizar gestiones relacionadas con la obtención de alimentos e insumos médicos para combatir el coronavirus, según reconoció el Ministerio de Exteriores venezolano.



La oposición venezolana señala a Saab como el encargado de gestionar el "dinero mal habido" de Maduro, supuestamente obtenido de actividades ilegales entre las que cuenta la minería ilegal y el narcotráfico, así como el 'cerebro' de la 'Operación Alacrán' para arrebatar a Juan Guaidó la Presidencia de la Asamblea Nacional.



La defensa de Saab se encuentra inmersa en una batalla legal en Cabo Verde para impedir que el empresario colombo-venezolano sea extraditado a Estados Unidos.