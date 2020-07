Twitter bromea sobre botón Editar: cuando ‘todos lleven máscara’

(Bloomberg) -- Twitter bromeó el jueves sobre la introducción de un botón para editar publicaciones muy solicitado. La posible introducción de una función para permitir a los usuarios editar sus tuits después de la publicación depende de una condición: la adopción generalizada de máscaras faciales para frenar la propagación del coronavirus.

Sumándose al debate en EE.UU. sobre el uso de máscaras faciales en público, la plataforma de redes sociales dijo que se ofrecerá el botón de edición a los usuarios “cuando todos usen máscara”. La compañía aclaró “todos significa TODOS”.

A pesar de reiteradas solicitudes, es poco probable que se vaya a ofrecer la herramienta a los usuarios. El cofundador de Twitter, Jack Dorsey, dijo a principios de este año que la compañía “probablemente nunca” introduzca la función ya que ello podría hacer que los usuarios propaguen información falsa involuntariamente.

Los usuarios de Twitter reaccionaron con buen humor a la provocación mientras que otros pidieron a la compañía de redes sociales que se mantenga alejada de la política y cuestionaron si las máscaras eran efectivas.

El jueves, el gobernador de Texas, Greg Abbott, pidió a los residentes del estado que usaran máscaras faciales en público, en un cambio a la postura que había mantenido durante meses.

