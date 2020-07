Sesión suave sin Varane para preparar el partido contra el Athletic

El técnico francés del Real Madrid, Zinedine Zidane. EFE/JuanJo Martín.

Madrid, 3 jul (EFE).- Tras la victoria (1-0) de ayer jueves frente al Getafe, el Real Madrid volvió a entrenarse este viernes en la Ciudad Deportiva de Valdebebas en una sesión suave para los titulares debido al poco tiempo de descanso hasta la visita al Athletic del domingo (14:00 CET) -62 horas entre partido y partido- en la que no estuvo el francés Raphael Varane, quien tuvo que abandonar el campo en el minuto 31 del derbi madrileño tras sufrir un golpe cervical.

"Ahora mismo no está bien porque es un golpe cervical", desveló Zinedine Zidane en la rueda de prensa posterior al encuentro. "Está en casa y el doctor se ha ido para verlo. Veremos cómo está mañana, pero nosotros no vamos a arriesgar. Ha recibido un golpe fuerte”, añadió el técnico galo.

Los futbolistas que fueron de la partida “realizaron carrera continua sobre el césped y, posteriormente, llevaron a cabo en el interior de las instalaciones sesiones de fisioterapia e hidroterapia”, mientras que el resto hicieron trabajo táctico, con los porteros haciendo ejercicios específicos, según informó el club en un comunicado.

Además de Varane, el español Nacho Fernández tampoco participó con el grupo, ya que saltó al césped a hacer trabajo específico para continuar con la recuperación de la lesión muscular en el recto anterior derecho que se le diagnosticó el pasado 8 de junio.

Por su parte, el belga Eden Hazard, quien se quedó fuera de la convocatoria frente al Getafe por precaución, según informaron a EFE fuentes del club blanco, tras recibir Hazard muchos golpes en el tobillo operado, completó el entrenamiento con normalidad y podría volver al equipo para el duelo del domingo frente al Athletic de Bilbao.