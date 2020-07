Rusia.- Putin firma el decreto de las reformas constitucionales que le permitirán seguir en el poder hasta 2036

03/07/2020 Vladimir Putin, en su despacho presidencial en Moscú POLITICA EUROPA INTERNACIONAL RUSIA PRESIDENCIA DE RUSIA



El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha firmado este viernes el decreto con el paquete de enmiendas a la Constitución que le permitirán mantenerse en el poder hasta el año 2036, tras su aprobación en el referéndum que terminó el 1 de julio.



"Las enmiendas a la Constitución de la Federación de Rusia (...) entrarán en vigor el 4 de julio de 2020", señala el texto del decreto presidencial rubricado por Putin, según informa la agencia de noticias rusa Sputnik.



El referéndum sobre las reformas constitucionales comenzó el 25 de junio y terminó el 1 de julio. La cita con las urnas estaba inicialmente prevista para el 22 de abril pero las autoridades rusas se vieron obligadas a suspenderla por la pandemia del nuevo coronavirus.



La Comisión Electoral Central ha certificado este viernes el resultado del referéndum, que se saldó con el 77,92 por ciento de votos a favor y un 21,27 por ciento de votos en contra. La participación se situó en el 67,97 por ciento.



La presidenta de la Comisión Electoral Central, Ela Pamfílova, ha asegurado que el referéndum se celebró de manera transparente y que no hubo denuncias de infracciones graves.



Golos, un organismo de observación electoral independiente ruso, denunció el jueves que el referéndum estuvo amañado, con prácticas como el "voto múltiple", el "pucherazo" y la "violación del secreto del voto.



Además, decenas de millones de votantes no pudieron depositar sus votos en lugares neutrales. "Una porción significativa de los votos fueron recogidas votando directamente en las empresas e instituciones, de facto bajo el control de sus jefes", aseguró Golos, que sostiene que los propios resultados han sido "falsificados".



Además de permitir a Putin optar a la reelección, las enmiendas a la Constitución rusa refuerzan la autoridad del poder legislativo, facilitando al Parlamento, que ahora controla Rusia Unida, cesar a jueces. También estipulan que los candidatos a la Presidencia deben haber vivido en el país en los anteriores 25 años.



Esto dejaría fuera a destacados opositores como Alexei Navalni, quien estudió en la Universidad de Yale en Estados Unidos, y Mijail Jodorkovski, que actualmente vive en el extranjero.



Navalni, quien ha liderado los movimientos de protesta contra Putin en los últimos años y se ha convertido en su más férreo detractor, rechazó las enmiendas y denunció que los resultados han sido falseados. "Un gran número de personas están frustradas: Todo el mundo estaba votando 'no' y el resultado es un sólido 'sí'", afirmó en Twitter. "Nunca conoceremos el verdadero resultado", aseguró en un vídeo dirigido a sus seguidores.