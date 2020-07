R.Unido.- Condenada a cadena perpetua una seguidora de Estado Islámico que quería atentar contra la catedral de Londres

LONDRES, 3 (EUROPA PRESS)



Un tribunal de Londres ha condenado a cadena perpetua, con un mínimo de cumplimiento de 14 años en prisión, a una simpatizante del grupo terrorista Estado Islámico que fue detenida en octubre de 2019 durante una operación encubierta de la Policía y que tenía entre sus planes atentar contra la catedral de San Pablo y un hotel.



Safiyya Shaikh, que se convirtió al islam y se cambió de nombre --antes se llamaba Michelle Ramsden--, fue detenida después de pedirle a un agente infiltrado que le suministrase bombas para pasar a la acción. Durante el juicio, se ha discutido sí realmente habría dado el paso, habida cuenta de su adicción a las drogas y de sus posibles problemas mentales.



La mujer, de 37 años, había pasado a lo largo de su vida por varias casas de acogida y se convirtió al islam en 2007, después de quedar impresionada por la amabilidad de un vecino musulmán, según la BBC.



En un mensaje enviado a dos agentes de la Policía, la acusada adelantó sus supuestos planes terroristas. "Quiero matar a mucha gente", declaró. "Me gustaría hacerlo en una iglesia (...), un día como Navidad o Semana Santa", afirmó.



La detenida incluso envió una imagen de la catedral de San Pablo junto al mensaje: "Me gustaría hacerlo en este lugar por supuesto". "Me gustaría destruir ese lugar y los kafires que allí estén", avisó, en alusión al término utilizado para los considerado enemigos de Estado Islámico.



Una semana después, visitó la catedral e incluso envió un vídeo a su contacto, de nuevo con amenazas. "También haré algo en un hotel, luego en la iglesia y luego a matar hasta que me muera", declaró.