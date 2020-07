Represalias silenciosas del régimen sirio tras acuerdos de "reconciliación"

Después de haber desertado del ejército sirio durante la guerra civil, Salam firmó un acuerdo de "reconciliación" con el régimen que se supone que lo protegería, pero desapareció y meses más tarde fue declarado muerto.

Un caso entre otros que demuestra que las "reconciliaciones" impuestas por el régimen, y con frecuencia negociadas por Rusia, su aliado, a medida que reconquista territorio, están lejos de proteger a los firmantes del peligro de detenciones y de desapariciones forzadas.

Desde 2018, 219 hombres que las han firmado han sido detenidos, según el Observatorio Sirio de Derechos Humanos (OSDH), que informa de la muerte en detención de 32 de ellos, "probablemente debido a torturas o a las malas condiciones sanitarias".

El fenómeno se ha observado en los antiguos bastiones rebeldes de Guta Oriental, cerca de Damasco, en Homs (centro), y sobre todo en Deraa (sur), una provincia reconquistada en el verano de 2018 por el régimen de Bashar al Asad.

Fue en ese momento cuando Ahmed y Salam firmaron su acuerdo de reconciliación en Deraa, la cuna de la revuelta de 2011.

Ahmed, un exrebelde de 40 años, se unió a una unidad de fuerzas del régimen creada por Moscú para reintegrar a los insurgentes.

Su hermano Salam, de 26 años y con dos hijos, había desertado para unirse a la rebelión. Se resignó a regularizar su condición de desertor directamente con el régimen.

"Intenté disuadirlo, él insistió", recuerda Ahmed, quien habla usando un seudónimo.

A finales de 2018, Salam se rindió a la policía militar siria en Damasco. La familia no tuvo noticias de él. Hasta que recibieron un documento de las autoridades, con la fecha de su muerte (mayo de 2019).

"Se fue, nunca volvió", dice Ahmed.

- "De mala gana" -

Las reconciliaciones obligan a los rebeldes a abandonar las armas. Los desertores tienen seis meses para regularizar su situación. Aquellos que rechazan estos acuerdos son trasladados a otros bastiones insurgentes.

"Hemos aceptado la reconciliación de mala gana para protegernos a nosotros mismos", dice Ahmed. "Me he protegido, mi hermano no". Y duda que Salam haya muerto porque la familia no ha recuperado el cadáver.

"Estos supuestos acuerdos de reconciliación no han protegido a las personas de las detenciones arbitrarias o el acoso de las fuerzas de seguridad", lamenta Diana Semaan, de Amnistía Internacional, estimando que los habitantes "siguen corriendo el riesgo de torturas y muertes en detención".

Desde la reconquista de Deraa, una organización de activistas que contabiliza a los "mártires" de la región ha registrado la desaparición de 14 desertores, algunos de los cuales se rindieron voluntariamente y otros fueron detenidos en puestos de control.

Omar Hariri, un activista del grupo, explica que varios fueron arrestados por "casos penales inventados" aprovechando que las reconciliaciones no proporcionan inmunidad en esos supuestos. O por "demandas arbitrarias, después de una disputa".

Una fuente anónima de una oenegé informa del caso de tres hermanos de Deraa, entre ellos dos combatientes rebeldes, "arrestados cinco días después de su acuerdo de reconciliación". "Están desaparecidos desde 2018", dijo.

- "Huir de nuevo" -

En Deraa, los activistas identifican los abusos más fácilmente que en otros bastiones reconquistados por Damasco. En esta región, sacudida recientemente por protestas antirrégimen, los otrora rebeldes mantienen un margen de maniobra relativo.

Las instituciones gubernamentales se han reinstalado en la provincia, pero sus fuerzas armadas no se han desplegado en todas partes. Los insurgentes conservan el control de algunas áreas.

Según Sarah Kayali, investigadora sobre Siria para Human Rights Watch (HRW), los acuerdos de reconciliación han sido "promesas de papel" para "tranquilizar de forma ilusoria".

En 2014, después de intensos combates y un largo asedio que asoló la ciudad vieja de Homs, Omar también depuso las armas en virtud de un acuerdo entre los rebeldes y los servicios de seguridad, cuenta su hermano, que pidió el anonimato.

Este antiguo desertor pensó que el régimen respetaría sus compromisos pero acabó en la temida prisión de Sednaya.

"Durante cuatro años, pagamos dinero para mantenerlo con vida", dice el hermano. "Salió y tuvo que reincorporarse al ejército. Le gustaría huir de nuevo. Pero tiene las manos atadas", añade.

