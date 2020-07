Presidente de México condena masacre en centro de rehabilitación

Aumenta número de fallecidos por ataque, cambia título y copete ///México, 2 Jul 2020 (AFP) - El número de muertos por una masacre registrada el miércoles en un centro de rehabilitación para adictos a las drogas en Irapuato, en el central estado mexicano de Guanajuato, aumentó a 26, informaron este jueves autoridades locales. "La cifra oficial es de 26 fallecidos y cinco heridos, y efectivamente se tienen datos de los atacantes pero le corresponde a la fiscalía emitir información", dijo a periodistas el alcalde de Irapuato, Ricardo Ortiz. Ortiz señaló que el ataque obedece a las disputas entre distintos grupos criminales en la región. "No es la primera ocasión que vemos este tipo de agresiones propiciadas por esta brutalidad de la guerra del narco, no puedo expresar el nombre de algún grupo en particular porque es parte de una investigación de parte de la fiscalía", dijo. Más temprano, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador condenó la masacre. "Lo que ayer fue fuertísimo", dijo López Obrador al ser interrogado durante su conferencia de prensa matutina sobre este ataque, el más cruento que se haya registrado en 2020."Es una situación muy grave la que se esta padeciendo en Guanajuato (...). Hay una confrontación de bandas y son agresiones entre ellos en la mayoría de los casos", añadió.Exhortó además al gobierno de Guanajuato, un estado gobernado por la oposición, a investigar si la escalada de violencia que vive esa región puede ser también resultado de "contubernio" entre autoridades locales y grupos criminales.De acuerdo con la secretaría de Seguridad Pública de Guanajuato, hombres armados irrumpieron en el centro de rehabilitación y pusieron a los asistentes en el suelo para luego disparar.El gobernador del estado, Diego Sinhue, del conservador Partido Acción Nacional, se encontraba este jueves en una reunión con miembros de su gabinete de seguridad. La presencia de una importante infraestructura energética en Guanajuato ha atraído a organizaciones criminales como el cártel de Santa Rosa de Lima, dedicado esencialmente al trasiego de combustible robado y que ahora se disputa las actividades ilegales en ese territorio con el poderoso Cártel Jalisco Nueva Generación, que lo mismo trafica drogas que gasolinas.El 21 de junio, autoridades informaron que capturaron a 26 presuntos integrantes del cártel de Santa Rosa de Lima, lo que detonó bloqueos con vehículos incendiados en las ciudades de Celaya, Salamanca y Villagrán.Días antes, se había reportado el asesinato de seis miembros de una familia, entre ellos un menor de edad, en una casa de la ciudad de Celaya.Este es el segundo ataque más letal bajo el gobierno de López Obrador, que asumió en diciembre de 2018, luego de que en agosto pasado un asalto armado contra un bar en el estado de Veracruz (este) dejó 28 muertos.Desde diciembre de 2006, cuando el gobierno de la época lanzó un operativo militar antidrogas, hasta mayo pasado se han registrado 290.474 asesinatos, según cifras oficiales que no detallan cuántos casos estarían ligados a la criminalidad.str-sem/lp/yug