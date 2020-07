Partido gobernante dominicano en riesgo ad portas de elecciones

(Bloomberg) -- El control que el partido gobernante de República Dominicana ha mantenido durante dos décadas está en riesgo por las elecciones del domingo que se celebrarán en medio del peor brote de covid-19 en el Caribe.

Los dominicanos votarán por un presidente y por el Congreso tras una campaña donde hubo repetidas violaciones a la cuarentena, el favorito se infectó del virus y una pareja de esposos que compiten en bandos presidenciales opuestos.

Los partidos de los titulares han sido rechazados en toda la región durante el último año, desde Argentina hasta Uruguay y Surinam. La mayoría de las encuestas muestran que el candidato y economista de la oposición, Luis Abinader, de 52 años, lidera la carrera después de escándalos de corrupción que redujeron apoyo al partido gobernante.

El ganador tomará control de la mayor economía del Caribe a medida que se enfrenta a la recesión más profunda en tres décadas debido al colapso del turismo. Es un fuerte retroceso para una economía que tuvo el mejor desempeño en las Américas el año pasado.

Una encuesta de Gallup realizada del 12 al 16 de junio deja a Abinader y su Partido Revolucionario Moderno con 54% de apoyo frente al exministro de Obras Públicas Gonzalo Castillo, del gobernante Partido de la Liberación Dominicana, o PLD, con 36%. Si Abinader gana más de la mitad de las papeletas, podría evitar una segunda vuelta el 26 de julio.

Inversionistas escépticos

Leonel Fernández, expresidente en tres ocasiones que se separó del PLD, estaba en tercer lugar con 9% de los votos. La esposa de Fernández, Margarita Cedeño, es la actual vicepresidenta del país y también la compañera de fórmula de Castillo.

No hay grandes diferencias ideológicas entre los principales candidatos, y es probable que ninguno cambie el modelo pronegocio en este país de 11 millones de personas, dijo Risa Grais-Targow, analista de Eurasia Group.

“Los inversionistas están bastante escépticos, dado el espectro ideológico tan estrecho de República Dominicana”, dijo Grais-Targow, en respuesta a preguntas por escrito.

Abinader es el presidente ejecutivo de Grupo ABICOR, desarrollador de turismo, y vicepresidente de la compañía Cementos Santo Domingo.

Las urnas estarán abiertas de 7:00 a.m. a 5:00 p.m., hora local, y se esperan resultados iniciales el domingo en la noche.

La elección para presidente, 32 senadores y 190 diputados estaba programada originalmente para el 17 de mayo, pero se suspendió debido a la pandemia. A principios de junio, Abinader, su esposa y dos de sus tres hijas dieron positivo para covid-19, aunque ahora dice que se ha recuperado por completo.

Se comprometió a mantener estable el tipo de cambio y buscar nueva financiación en los mercados internacionales y a mantener los programas de asistencia social que el Gobierno estableció en respuesta a la pandemia.

El PLD ha estado en el poder durante 20 de los últimos 24 años, y su control del Congreso, el poder judicial y la presidencia ha creado una atmósfera donde la corrupción puede florecer, dijo Ricardo Ripoll, jefe de Somos Pueblo, un grupo dominicano protransparencia.

El presidente, Danilo Medina, señaló que el PLD no será derrotado sin dar la lucha. En declaraciones a funcionarios del partido antes de la votación, Medina les dijo que no enviaran a “señoritos” a supervisar las elecciones del domingo, sino solo a personas “con agallas” que sean “lo suficientemente valientes como para defender el voto”.

Al jueves, el país tenía más de 33.000 casos confirmados del virus, más que cualquier otro lugar del Caribe.

Nota Original:Ruling Party’s Two Decades of Power at Risk in Dominican Vote

©2020 Bloomberg L.P.