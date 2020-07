Paraguay define las primeras dos jornadas de la liga pospandemia

En la imagen, Roque Santa Cruz (i) de Olimpia. EFE/Nathalia Aguilar/Archivo

Asunción, 3 jul (EFE).- La Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) anunció este viernes la cartelera de las primeras dos jornadas del torneo Apertura, que proseguirá el 17 de julio, sin público, tras un receso de cuatro meses por la pandemia del coronavirus.

Entre el viernes 17 y el domingo 19 se disputará la novena jornada, declarada en suspenso el 13 de marzo ante la llegada de la cuarentena por los primeros casos de COVID-19, que ha dejado 19 muertos y 2.303 infectados en Paraguay.

Los partidos del viernes son General Díaz-Sportivo San Lorenzo y Sportivo Luqueño-Olimpia, los del sábado Guaireña-Guaraní y Sol de América-12 de Octubre y los del domingo Cerro Porteño-Libertad y River Plate-Nacional.

La décima fecha se iniciará el viernes 24 con 12 de Octubre-Guaireña y Guaraní-General Díaz, continuará el sábado 25 con Olimpia-Sol de América y Nacional-Luqueño y acabará el domingo 25 con San Lorenzo-Libertad y River Plate-Cerro Porteño.

El regreso del fútbol paraguayo se producirá luego de un estricto proceso de protocolos sanitarios, cuarentenas obligatorias y pruebas de laboratorio a los que fueron sometidos árbitros, jugadores y cuerpo técnico.

De momento, la APF solo autorizó la vuelta al balón para los doce clubes de primera división y no está claro el futuro de otras divisiones o disciplinas controladas por ella.

El organismo rector del balompié programó el cronograma del Apertura un día después de anunciar un caso positivo de COVID-19 en un jugador del plantel alternativo del Cerro Porteño cuyo nombre se mantiene en reserva.

Aclaró que el jugador no tiene contacto con la plantilla principal, por lo que no pone en riesgo el encuentro amistoso que disputará este sábado el Cerro Porteño con vistas al reinicio de la competición.

Entre este viernes y el próximo día 11 se disputarán una serie de partidos de fogueo establecidos por la APF con el objetivo de poner a prueba los protocolos y la Asistencia por Video al Árbitro (VAR) que sido reformado, reduciendo sus miembros a un número mínimo.