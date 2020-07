Panamá.- La Justicia prohíbe salir del país a los ex presidentes Martinelli y Varela, investigados por corrupción

02/07/2018 El ex presidente de Panamá Juan Carlos Varela CENTROAMÉRICA IBEROAMÉRICA PANAMÁ POLÍTICA FLICKR



MADRID, 3 (EUROPA PRESS)



Los ex presidentes panameños Ricardo Martinelli (2009-2014) y Juan Carlos Varela (2014-2019) no podrán salir del país debido a las medidas cautelares impuestas por las autoridades judiciales después de que ambos comparecieran el jueves por dos casos de blanqueo de capitales.



Los dos llegaron a la sede de la Fiscalía Especializada en Anticorrupción entre empujones y aglomeraciones para rendir cuentas por el caso 'Odebrecht' en lo tocante a Varela y por el caso 'News Business' en lo que respecta a Martinelli.



"Hemos venido a cumplir con la citación del Ministerio (Público) el día de hoy. Como lo he dicho en todas mis intervenciones, nadie está por encima de la ley. Todos los ciudadanos tenemos que ser responsables", dijo Varela a los periodistas, según recoge el diario panameño 'La Prensa'.



Varela volvió a insistir en su declaración en que el dinero aportado por la constructora brasileña Odebrecht al Partido Panameñista de cara a las elecciones de 2009 y 2014 fueron "donaciones".



En su caso, Martinelli cumplió con la citación pero se acogió a su derecho a no declarar, algo que le reprochó su otrora vicepresidente. "Cuando uno es parte de un proceso y está seguro de su inocencia debe asumir la actitud procesal correcta: presentarse y contestar", indicó Varela.



Martinelli, acusado de comprar la Editora Panamá América SA (EPASA) con fondos públicos, también aportó un "certificado de incapacidad" en el que su cardiólogo le declara incapacitado entre el 1 y el 3 de julio.



El ex presidente solo tomó la palabra dentro de la sala para declararse "inocente de todos los cargos". Ya a su salida dijo a la prensa que estaba procesado porque Varela "todavía manda en este Ministerio Público".



Interrogado sobre cómo es eso posible, teniendo en cuenta que el propio Varela también está procesado, espetó que en realidad su propósito es "cerrar" el Grupo EPASA, que edita 'El Panamá América, "el único medio independiente que dice la verdad".



Martinellí también estaba citado ese mismo día para declarar por el caso 'Odebrecht', pero su abogado adelantó que ni siquiera acudiría a la comparecencia. "¿Cómo va a venir si está incapacitado?", esgrimió.



La jornada judicial para los ex presidentes se saldó con una prohibición de salida del paía para ambos y la obligación de comparecer cada 30 días para Varela y cada quince para Martinelli, que fue extraditado desde Estados Unidos hace dos años.