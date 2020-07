Otros cuatro futbolistas de MLS dan positivo por coronavirus en Disney

La liga de fútbol estadounidense (MLS) reportó la noche del jueves otros seis positivos por coronavirus, cuatro de ellos jugadores, dentro de las 855 pruebas aplicadas desde el miércoles en su concentración de Disney World (Orlando), donde la competición se reanudará el 8 de julio.

"Durante el periodo comprendido entre el 1 y el 2 de julio, 855 jugadores, entrenadores, árbitros, personal de los clubes, personal de la liga y otras personas (...) han sido evaluados por COVID-19. De ese grupo, seis individuos dieron positivo, cuatro de los cuales son jugadores", detalló la MLS, sin identificar a los contagiados ni sus clubes.

Aunque representan apenas el 0,7% de los casos reportados el jueves, los cuatro positivos entre jugadores podrían tener un fuerte impacto en el torneo 'MLS is Back' ya que, según el medio digital The Athletic, tres de ellos pertenecen al equipo FC Dallas.

Esta franquicia ya contaba con seis futbolistas contagiados desde su llegada al complejo deportivo de Disney World.

No se espera que todos estos jugadores, actualmente en situación de aislamiento, puedan jugar el 9 de julio en el estreno del FC Dallas ante el Vancouver Whitecaps, lo que compromete el futuro del equipo en el torneo.

"El partido es secundario. No sé si se mantendrá su fecha actual o si será pospuesto. No sé si continuaremos en el evento", dijo el entrenador del FC Dallas, Luchi González, a la radio 105.3 The Fan.

"Vamos a trabajar junto con la liga para hacer lo mejor para la seguridad y la salud de los jugadores", añadió.

Según The Athletic, entre los contagios del jueves también está el de un técnico del FC Dallas, aunque González aclaró que él no ha dado positivo.

Los protocolos de la MLS indican que los miembros de los equipos deben someterse a pruebas de coronavirus antes de viajar a Orlando y de nuevo al llegar al hotel de concentración.

Diez de los 26 equipos ya se encuentran instalados en Disney World. Una de las franquicias que debía incorporarse este jueves, el Nashville, aplazó su viaje por no recibir a tiempo los resultados de las pruebas previas al vuelo.

El torneo de la MLS, que suspendió su temporada el 12 de marzo por la pandemia, se disputará a puerta cerrada hasta el 11 de agosto.

La próxima semana Disney World debe recibir también a equipos de la NBA que reanudarán allí la temporada el 30 de julio.

La preocupación alrededor de estas dos competiciones viene creciendo en los últimos días por la alarmante expansión del coronavirus en el estado de Florida, donde se ubica Disney World, que este jueves reportó un récord de 10.109 casos diarios.

gbv/mls