Muertes en Ciudad de México tres veces más altas de lo habitual

(Bloomberg) -- Ciudad de México registró casi tres veces más muertes de lo habitual en el período de marzo a mayo, según dijo el subsecretario de Salud, Hugo López Gatell, al periódico Washington Post en una entrevista.

La ciudad registró una media de 18.533 muertes entre marzo y mayo en el período de 2016 a 2018, según Mario Romero y Laurianne Despeghel, investigadores de la revista Nexos que han estudiado de cerca la mortalidad adicional en la capital durante la pandemia de coronavirus.

Con una de las tasas de pruebas positivas más altas de la región, los expertos dudan que las cifras oficiales del Gobierno reflejen con precisión el alcance total de la crisis sanitaria. Los comentarios de López Gatell son un reconocimiento inusual de que las muertes en la capital son más altas de lo que muestran los datos oficiales. Los registros de la ciudad mostraron 5.493 muertes por el virus hasta el jueves.

La mortalidad adicional incluye a individuos que no lograron acceder al tratamiento adecuado porque los hospitales estaban desbordados con casos de virus, dijo López Gatell en la entrevista. La estimación proviene de un estudio que se publicará pronto, dijo.

La Secretaría de Energía no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

El registro de defunciones de México lleva un retraso importante. El instituto de estadísticas Inegi no ha publicado cifras para 2019, mucho menos para 2020.

Las muertes por covid-19 en México aumentaron en 741 para alcanzar 28.510 el miércoles, con lo que superó a España para convertirse en el sexto país con más fallecimientos del mundo, según datos publicados por la Secretaría de Salud. Los casos confirmados alcanzaron 231.770.

