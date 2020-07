Moreno convoca a 23 jugadores, entre ellos a los juveniles Luka y Obrador

El entrenador del Mallorca Vicente Moreno Peris (d) habla con los jugadores tras el encuentro correspondiente a la 33º jornada de La Liga. EFE/Cati Cladera

Palma, 3 jul (EFE).- El entrenador del Mallorca, Vicente Moreno, ha convocado a 23 jugadores para el partido que disputa este viernes (22.00 horas) ante el Atlético de Madrid en el estadio Wanda Metropolitano, entre ellos, las "joyas" de la cantera balear, Luka Romero y Rafael Obrador.

Luka, medio centro internacional sub-15 con Argentina y nacido en Durango (México), ya hizo historia en el fútbol español al convertirse en el jugador más joven en debutar en Primera con 15 años y 219 días ante el Real Madrid en el estadio Alfredo Di Estéfano.

No jugó la jornada pasada en el triunfo (5-1) ante el Celta en el Visit Mallorca Estadi, y podría tener una nueva oportunidad en el Wanda Metropolitano.

Obrador, mallorquín de 16 años, es un lateral izquierdo de "gran proyección" según los técnicos que le siguen desde hace años, y se incorporó a los entrenamientos con el primer equipo a principios de junio, junto a Luka Romero.

En la convocatoria ante el Atlético de Madrid también destaca Jesús "Chus" Ruiz, un joven meta procedente de la UD Ibiza.

Los jugadores convocados son: Manolo Reina, Miquel Parera, Jesús Ruiz; Fran Gámez, Joan Sastre, Xisco Campos, Fran Gámez, Aleksandar Sedlar, Antonio Raíllo, Rafael Obrador.

También forman parte de la lista Alejandro Pozo, Dani Rodríguez, Iddrisu Baba, Josep Señé, Salva Sevilla, Aleix Febas, Take Kubo, Aleksandar Trajkovski, Luka Romero, Yannis Salibur, Lago Junior, Pablo Chavarría, Abdón Prats y Cucho Hernández.

No viajan por sanción el goleador croata Ante Budimir, el central eslovaco Martin Valjent y el lateral izquierdo ghanés Lumor Agbenyenu, lesionado. E