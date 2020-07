Ministerio Energía Ecuador dice colapsa pequeña relavera, comunidades denuncian contaminación de río

QUITO, 3 jul (Reuters) - El Ministerio de Energía de Ecuador confirmó el viernes el colapso de una pequeña relavera en una planta de beneficio ubicada en la provincia andina del Azuay, lo que provocó que los sedimentos de minerales contaminen un río cercano a la planta.

El incidente se produjo cuando un muro de contención de la relavera Armijos, operada por la empresa ecuatoriana Austro Gold y ubicada en la zona de Camilo Ponce Enríquez al sur del país, colapsó provocando la fuga del residuo de minerales por una quebrada adyacente, dijo el ministerio.

"Una de las medidas inmediatas en la zona será la colocación de sellos de prohibición de actividades mineras en la planta de beneficio", añadió en un comunicado, sin emitir mayores detalles del incidente.

La autoridad minera inició un proceso administrativo para establecer sanciones a la empresa, que podría incluir una declaratoria de caducidad del derecho minero.

"Es una relavera pequeña, pero el nivel de contaminación (...) no me permite aceptar de forma alguna que no haya una raíz de fondo", dijo el viceministro de Minas, Fernando Benalcázar, a un medio local. "Seremos inflexibles, tajantes y radicales, vamos hasta el fondo", insistió.

Ecuador espera poner en marcha este mes un instructivo para el manejo de depósitos de relaves con estándares más estrictos en su diseño, construcción y operación.

De inmediato Reuters no pudo contactar con Austro Gold.

Las autoridades locales del cantón Camilo Ponce Enríquez, una zona tradicionalmente minera, dijeron que la empresa no habrían cumplió con los protocolos y que el colapso provocó que los sedimentos contaminen el río, uno de los principales afluentes para viarias comunidades de la zona.

"Comprobamos que hubo un colapso de la piscina y todo este material, cerca de unas 50 toneladas, bajaron por la montaña hasta llegar al río Tenguel", dijo el comisario municipal de la ciudad, Cristian Tomalá, a periodistas.

Ecuador desarrolla su minería a gran escala y desde el año pasado exporta oro y cobre de sus dos mayores minas, pero también mantiene pequeña minería y minería artesanal en las provincias del sur del país. (Reporte de Alexandra Valencia, Editado por Manuel Farías)