Macron designa a nuevo primer ministro en reajuste de Gabinete

(Bloomberg) -- Emmanuel Macron designó a Jean Castex como su nuevo primer ministro mientras intenta inyectar un nuevo impulso a su presidencia después de haber sufrido una dura derrota en las elecciones municipales del mes pasado.

El hombre de 55 años es una nueva cara en la escena política francesa, por lo que su nombramiento para reemplazar a una popular figura entre los votantes es elocuente. Macron escogió a un desconocido, que es poco probable que lo desafíe, y sacó a un posible rival que lo estaba eclipsando.

Castex, miembro del partido conservador Los Republicanos, coordinó la reapertura de Francia luego de que la pandemia obligara a implementar medidas de confinamiento.

Macron solicitó el viernes la renuncia de su Gabinete, incluido el primer ministro Édouard Philippe. El presidente francés está buscando un nuevo aliciente en su vida política. Subestimó el impacto de los chalecos amarillos, que pasaron de ser un movimiento popular que se oponía a los mayores impuestos al combustible a un fenómeno nacional que en su apogeo se volvió violento. Los manifestantes nunca desaparecieron, la lista de quejas simplemente se acrecentó.

Ahora se unen a sindicatos para oponerse a una reforma de un generoso sistema de pensiones que una economía en recesión hace aún más inviable. Existe descontento con su irregular manejo de una pandemia que ha cobrado la vida de casi 30.000 franceses. Su partido político La República en Marcha recibió un amplio rechazo en las elecciones municipales realizadas el 28 de junio, donde el partido Los Verdes ganó bastiones en todo el país.

Nota Original:Macron Taps Castex as France’s New Prime Minister in Reshuffle

©2020 Bloomberg L.P.