Los Heat cierra sus instalaciones de entrenamiento, tras el segundo positivo de COVID-19

La plantilla de los Heat tendrá que estar en aislamiento y observación además de tenerse que hacer más pruebas del coronavirus. En la imagen el registro de otro de entrenamiento del equipo estadounidense de baloncesto Heat de Miami. EFE/Larry W. Smith/Archivo

Miami (EE.UU.), 3 jul (EFE).- Los Heat de Miami se convirtieron este viernes en el cuarto equipo de la NBA que ha cerrado sus instalaciones de entrenamiento al conocer que ya son dos los jugadores de su plantilla que han dado positivo de Coronavirus.

El equipo no tuvo este viernes actividad en su centro de entrenamiento, en el que ya no se permitirán entrenamientos individuales antes de partir hacia el complejo Walt Disney World cerca de Orlando (Florida), el próximo miércoles.

La identidad del segundo jugador no fue revelada por el equipo, dado que se trata de respetar su derecho a la privacidad en cuanto a los asuntos médicos.

Desde la pasada semana ya son cuatro los equipos de la NBA que han tenido que cerrar sus sedes de entrenamiento después que lo hicieron primero los Nets de Brooklyn, luego los Nuggets de Denver y la pasada noche Los Angeles Clippers, todos ellos al registrase casos positivos al COVID-19 en sus grupos de 35 personas seleccionados para estar en la 'burbuja' de Orlando.

Ahora la plantilla de los Heat tendrá que estar en aislamiento y observación además de tenerse que hacer más pruebas del coronavirus.

La pasada semana, el escolta-alero Derrick Jones Jr. fue el primero que dio positivo al coronavirus y ha estado trabajando a través de los protocolos de la NBA en un plan de regreso a la competición.

Five Reasons Sports Network informó por primera vez que las instalaciones de entrenamiento de los Heat estarán cerradas.