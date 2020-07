Los fieles de Bolsonaro aplauden su gestión del coronavirus

SHOTLIST BRASILIA, BRASIL28 DE JUNIO DE 2020FUENTE: AFP 1. Plano general Bandera brasileña, cruces y Congreso Nacional2. Plano medio cruces frente al Congreso Nacional de Brasil3. Travelling un manifestante sostiene una rosa, otros aplauden BRASILIA, BRASIL31 DE MAYO DE 2020FUENTE: AFPTV 4. Travelling El presidente Jair Bolsonaro saluda a los partidarios reunidos frente al palacio de gobierno en Brasilia5. Paneo de izquierda a derecha Jair Bolsonaro saluda a los partidarios6. Travelling Jair Bolsonaro saluda a los seguidores mientras monta un caballo SAO PAULO, BRASIL28 DE JUNIO DE 2020FUENTE: AFPTV 7. SOUNDBITE 1 - Lee Freitas, manifestante (hombre, 37 años, portugués, 19 seg.): "Él esta tomando decisiones sabias y tiene ministros capacitados para eso. Y esa gestión es lo que estamos apoyando. Hoy nos sentimos felices por tener un presidente patriota, que realmente es aplaudido a donde llega en cualquier estado de Brasi" BRASILIA, BRASIL31 DE MAYO DE 2020FUENTE: AFPTV 8. Travelling Jair Bolsonaro saluda a los seguidores mientras monta un caballo 9. Travelling Jair Bolsonaro saluda a los partidarios SAO PAULO, BRASIL28 DE JUNIO DE 2020FUENTE: AFPTV 10. Primer plano manifestante toma una foto con el teléfono11. Plano medio Manifestante ondea bandera brasileña al pasar autos 12. Plano general Los manifestantes están al borde de la carretera SAO PAULO, BRASIL29 DE JUNIO DE 2020FUENTE: AFPTV 13. SOUNDBITE 2 - Vinicius Valle, politólogo (hombre, portugués, 12 seg.): "Esta pérdida fue compensada por un nuevo contingente perteneciente a las clases más bajas que están recibiendo ayuda de emergencia" SAO PAULO, BRASIL28 DE JUNIO DE 2020FUENTE: AFPTV 14. Cambio de foco Bandera brasileña y protesta en el fondo15. Plano medio Lee Freitas y otros partidarios de Bolsonaro durante la protesta16. Paneo de izquierda a derecha Lee Freitas despliega bandera brasileña17. Plano medio El manifestante se para frente al camión de sonido donde cuelga una pancarta que dice "Brasil sobre todo, Dios sobre todo"18. Paneo de izquierda a derecha La bandera brasileña mientras algunos partidarios del presidente Jair Bolsonaro se reúnen en el fondo19. Plano medio activista político y partidario de Jair Bolsonaro Alex Silva camina a la reunión 20. SOUNDBITE 3 - Alex Silva, activista político (hombre, 46 años, portugués, 24 seg.): "Lo que está pasando realmente es una estrategia de buena parte de los medios, ligados a la izquierda y también al comunismo chino, para que el gobierno brasileño y el gobierno estadounidense queden desmoralizados y eso pasa hoy. ¿Por qué China no tiene un número explosivo de casos? " 21. Paneo de izquierda a derecha Alex Silva y el camión de sonido al fondo22. Plano medio Alex Silva durante la protesta23. Primer plano manos del manifestante mientras sostienen una pancarta que dice "el pueblo es supremo" en portugués24. Plano medio manifestante cierra los ojos para rezar25. Primer plano Manifestante y su perro con ropa del color de la bandera brasileña, y una máscara que dice "¡Fuera (Gobernador de Sao Paulo, ed) Joao Doria!" ///-----------------------------------------------------------2 DEPECHES DE CONTEXTE: Bolsonaro diluye con vetos ley que obliga a usar máscara en Brasil =(Fotos archivo)= Brasilia, 3 Jul 2020 (AFP) - El presidente brasileño Jair Bolsonaro diluyó sustancialmente este viernes una ley sobre el uso de mascarilla en lugares públicos para enfrentar la pandemia de coronavirus, vetando los artículos que exigían su uso obligatorio en comercios e iglesias.El empleo de barbijo en lugares públicos ya es obligatorio en varios estados, como Sao Paulo y Rio de Janeiro, por determinación de leyes locales. Pero la ley aprobada por el Congreso y promulgada por el mandatario ultraderechista, que utilizó su derecho a veto en varios artículos, es la primera de este tipo a nivel nacional. Uno de los artículos estipulaba la obligación de usar mascarillas en "establecimientos comerciales e industriales, templos religiosos, locales de enseñanza y demás lugares cerrados en los que haya reunión de personas". Bolsonaro alegó que este artículo era inconstitucional porque podía justificar una "posible violación de domicilio", al referirse a esos otros "lugares cerrados". Sin embargo, la Cámara de Diputados informó que ese fragmento se refería a espacios públicos y privados "accesibles al público" y no a los domicilios particulares, protegidos por la Carta Magna. Bolsonaro vetó asimismo un artículo que obligaba a los comercios e industrias a proporcionar barbijos a sus empleados y otro que obligaba al poder público a distribuir máscaras a la "población económicamente vulnerable". El Congreso deberá ahora analizar los vetos del presidente y decidir si los mantiene o los revierte. Una jueza brasileña anuló el martes un fallo que obligaba al presidente Jair Bolsonaro a usar mascarilla en lugares públicos de Brasilia, por considerarlo innecesario dado que su uso ya es obligatorio en el Distrito Federal.Desde el inicio de la pandemia, Bolsonaro ha minimizado la enfermedad causada por el coronavirus y participado en varios eventos públicos sin usar mascarilla, además de criticar las medidas de aislamiento social implementadas durante más de tres meses en varios estados para contener la propagación. Brasil es el segundo país más golpeado por el virus, con más de 61.000 muertos y casi 1,5 millones de casos confirmados, una cifra que los especialistas estiman podría ser hasta diez veces superior debido a que no se están realizando suficientes test. lg/pt/aml/mel/js/dg ------------------------------------------------------------- EnfoqueLos fieles de Bolsonaro aplauden su gestión del coronavirus Por Florence GOISNARD =(Fotos archivo+Video)= Sao Paulo, 3 Jul 2020 (AFP) - La curva de la pandemia sigue en pleno ascenso en Brasil, pero el índice de popularidad del presidente Jair Bolsonaro permanece estable: para su núcleo duro, el mandatario ultraderechista ha dado una respuesta perfecta a la crisis sanitaria. Sin embargo, la negación por parte del presidente de la gravedad del coronavirus, una "gripecita" que ya dejó casi 62.000 muertos en el país, le ha valido una avalancha de críticas durante tres meses, al igual que su feroz campaña contra las medidas de cuarentena parcial aplicadas en la mayoría de estados y municipios del país.Tanto los epidemiólogos como la Organización Mundial de la Salud (OMS) han expresado su preocupación por esta posición, juzgada por algunos como criminal: Brasil es el segundo país del mundo donde la covid-19 mata y contagia más, por detrás de Estados Unidos.Pero según un encuesta de Datafolha, el 32% de la población estimó a finales de junio que el gobierno de Bolsonaro es "bueno o muy bueno", una cifra que se ha mantenido estable desde el comienzo de la crisis sanitaria.Para Vinicius Valle, investigador de ciencias políticas, la mayoría de los simpatizantes del presidente reconoce la existencia del peligro para la salud.Pero la oposición de este núcleo al confinamiento y a la parálisis de una economía que ya augura una recesión récord puede más, dice el investigador, coautor de un estudio sobre bolsonarismo publicado en junio."La gente está sufriendo mucho financieramente. Y cuando Bolsonaro dice 'Brasil no puede parar', se dirige a la desesperación de la gente", explica Valle.Pero la pandemia alteró en parte la composición de su base de apoyo, agrega.Según el politólogo, Bolsonaro "perdió puntos entre quienes lo apoyaron desde las elecciones. Solo un 22% [del electorado] le sigue siendo leal", aunque "ganó algo entre las clases sociales más bajas gracias a la ayuda de emergencia de 600 reales" (poco más de 100 dólares), pagada a casi 60 millones de brasileños. - "Un presidente patriota" - Casi todos los domingos, un puñado de devotos bolsonaristas organizan manifestaciones en Sao Paulo y en Brasilia. Siempre envueltos en los colores de la bandera, verde y amarillo.Su retórica es un calco de la del presidente.Si son pocos, dicen, es por culpa de los medios que propagan el miedo para que la gente no salga a la calle. Y si la economía se hunde, es culpa de los gobernadores que aplicaron las medidas de cuarentena."Bolsonaro dio dinero a la gente y a los estados. Pero los gobernadores malversaron ese dinero, los hospitales de campaña se caen en pedazos", sostiene Neusa, una habitante de Sao Paulo que no quiere dar su nombre completo."¡No había necesidad de cerrar nada!", deplora esta mujer de 56 años en una manifestación pro-Bolsonaro, sin soltar ni un segundo la banderola con la inscripción "Fora Doria" ("Fuera Doria"), en alusión a Joao Doria, el gobernador del estado de Sao Paulo que impuso la cuarentena al inicio de la pandemia.Otro manifestante, Lee Freitas, cree que "Bolsonaro toma decisiones sabias" y tiene "ministros competentes", incluso si apartó a dos ministros de Salud en unas pocas semanas."Apoyamos esta gestión. Estamos felices de tener un presidente patriota, aplaudido dondequiera que vaya", sostiene Freitas al referirse al mandatario, que suele mezclarse con las muchedumbres ignorando las recomendaciones de distanciamiento social.El coronavirus, para algunos bolsonaristas, es también el resultado de una conspiración china."Es el resultado de una estrategia de ciertos medios, vinculados a la izquierda y al comunismo chino, para desmoralizar a los gobiernos conservadores, como los gobiernos brasileño y estadounidense", asegura Alex Silva, un activista de 46 años."¿Cómo explicar que China [donde surgió el coronavirus] no haya experimentado un número explosivo de casos de covid-19?", se pregunta. - Enterrar ataúdes vacíos - Las teorías de la conspiración circulan en los círculos bolsonaristas, afirma Vinicius Valle."Sin embargo, las noticias falsas más negacionistas que circulan en Brasil, como que las autoridades locales estarían enterrando ataúdes vacíos para inflar las cifras [de la pandemia] no llaman al atención de los bolsonaristas, lo que demuestra que pocas personas adhieren a ellas", señala."Tan pronto termine la ayuda de emergencia, la popularidad de Bolsonaro debería disminuir y limitarse al 22% de los fieles que votaron por él y continúan apoyándolo", augura el analista político.fg-pt/lg/jm/js/mls -------------------------------------------------------------