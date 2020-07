Latinoamérica y el Caribe superan a Europa en número de casos de coronavirus

CentralLatinoamérica y el Caribe superan a Europa en número de casos de coronavirus Por Por Esther SANCHEZ con las oficinas de la AFP en el mundo =(Fotos+Infografía+Video)= París, 3 Jul 2020 (AFP) - Por primera vez desde el inicio de la pandemia, América Latina y el Caribe superaron el viernes a Europa en número de casos, con más de 2,7 millones de contagios declarados, mientras el virus sigue ensañándose con Estados Unidos.América Latina y el Caribe, región donde la epidemia está más activa estas últimas semanas, pasa a ser la segunda zona del mundo con más casos detectados de la enfermedad, por delante de Europa que suma 2,6 millones, y detrás de Estados Unidos y Canadá, que contabilizan 2,8 millones de casos, según un balance de la AFP a partir de fuentes oficiales.En número de fallecidos, Europa sigue siendo en cambio la región del mundo más afectada, con casi 200.000 víctimas. Le siguen Estados Unidos y Canadá (137.421) y América Latina y el Caribe (121.662).En todo el mundo, el nuevo coronavirus se ha cobrado más de 521.000 vidas y causado más de 10,8 millones de contagios, según un recuento de la AFP.En Estados Unidos, el país más golpeado por la epidemia con más de 128.000 decesos, los contagios se aceleran. En las últimas 24 horas, alcanzó un nuevo récord diario con 53.000 infecciones, una cifra que da pavor en la víspera del largo fin de semana de celebración del 4 de julio. - Fuegos artificiales - Haciendo oídos sordos a las críticas por su gestión de la crisis, el presidente Donald Trump se dirigía este viernes al Monte Rushmore para una noche de fuegos artificiales, que se espera que reúna a más de 7.500 personas.Entretanto, varios estados, como California y Florida, cerraron algunas zonas de restaurantes, bares y playas, y la mayoría de los espectáculos se suspendieron. Con el rápido deterioro de la situación, Florida, que registró el jueves un récord diario de 10.000 casos, podría tener pronto problemas para tratar a los enfermos."Si esta clase de incremento que hemos tenido en los últimos 14 días sigue por un mes o dos meses, va a llegar a un punto en que los hospitales en el sur de Florida no van a tener camas suficientes", advirtió Carlos Migoya, presidente del mayor grupo de hospitales de Miami, el Jackson Health System.Perú superó el jueves el trágico umbral de 10.000 muertos por el virus, un día después de iniciar un desconfinamiento gradual para reactivar su semiparalizada economía.Segundo país en América Latina en casos detrás de Brasil, Perú tiene los hospitales al borde del colapso.A pesar de ello, la cuarentena fue levantada el miércoles en 18 de los 25 departamentos, entre ellos Lima, donde los buses y minibuses volvieron a circular llenos de pasajeros, aunque todos con mascarillas, como dispuso el gobierno.En Brasil, con casi 62.000 muertos y cerca de 1,5 millones de contagios, los estados empezaron a flexibilizar las restricciones.Tras tres meses de cierre, los bares y restaurantes de Rio de Janeiro reabrieron sus puertas, limitando su aforo al 50% y con la obligación de mantener dos metros entre las mesas.Las autoridades buscan a toda costa reactivar la economía, desoyendo los avisos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que advierte que la pandemia sigue acelerándose. - Fin de la cuarentena - En Europa, donde la propagación del virus parece controlada, los gobiernos se apresuran a anunciar las medidas de flexibilización para intentar salvar la temporada estival, crucial para muchos países.A partir del 10 de julio, los viajeros que lleguen a Inglaterra procedentes de unos 50 países, estarán exentos de la cuarentena de 14 días impuesta por el gobierno británico, informó Londres el viernes antes de publicar la lista completa de naciones afectadas.El ejecutivo de Boris Johnson avanzó que entre estos orígenes se encuentran España, Francia, Italia y Alemania, pero habrá que esperar la lista completa para saber si incluye países de América Latina.España, otro de los países europeos más golpeados por la covid-19, también anunció el viernes que reabrirá sus fronteras con doce de los quince países acordados por la Unión Europea, pero no con Argelia, Marruecos y China, hasta tanto estos últimos permitan la entrada de personas llegadas de España.Con las fronteras cerradas por la pandemia, la gran migración de millones de marroquíes y argelinos residentes en Europa que cada año atraviesan España para pasar las vacaciones en sus países de origen no ha tenido lugar este año.En el plano médico, científicos de todo el mundo están inmersos en una carrera para hallar una vacuna contra el coronavirus.Este viernes, la Comisión Europea autorizó provisionalmente el uso del medicamento antiviral remdesivir para el tratamiento de pacientes, que se ha convertido "en el primer remedio autorizado a nivel de la UE para el tratamiento de la covid-19".bur-es/af