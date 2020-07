Las normas en el estado de Nueva York impiden la presencia de aficionados en campos

"Espero ver a aficionados en nuestro estadio en algún punto, hasta cierto grado", declaró este jueves el dueño de los Yanquis, Hal Steinbrenner. EPA/JUSTIN LANE/Archivo

Nueva York, 2 jul (EFE).- Los equipos profesionales que tienen sus sedes en el estado de Nueva York confirmaron este jueves que las nuevas directrices establecidas por el gobierno local sobre la actuación que deben tener durante la pandemia del coronavirus no les dan ningún margen de actuación y sobre todo la mínima posibilidad de que haya espectadores en los campos.

Las normas para las competencias deportivas dejan muy claro que podrán realizar varios entrenamientos obligatorios, pero guardando el distanciamiento físico, higiene, y actividad en el lugar de trabajo, incluyendo la prohibición de tener aficionados en partidos o sedes abiertas.

Las seis páginas que conforman las directrices incluyen docenas de mandatos para los equipos profesionales en el estado, que entra a la Fase 4 de su reapertura durante la pandemia de coronavirus.

Bajo las actuales circunstancias, las normas obligan a los equipos "a asegurarse que ninguna afición en vivo, fanáticos o espectadores podrán asistir ni se permitirá la entrada a ninguna sede de deportes profesionales, incluso si es en exteriores".

Eso significa que, si la temporada comenzara este jueves, no podría haber aficionados en el New Era Field, casa de los Buffalo Bills, de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL); en el Yankee Stadium, sede de los Yanquis de Nueva York, del béisbol profesional de la Liga Americana o el Citi Field, de los Mets de Nueva York, de la Nacional.

"Espero ver a aficionados en nuestro estadio en algún punto, hasta cierto grado", declaró este jueves el dueño de los Yanquis, Hal Steinbrenner. "Esas conversaciones ya sucedieron... (el gobernador Andrew Cuomo) ha sido un proponente de tener los deportes de regreso en el campo y eventualmente, cuando las cosas sean seguras, volver a tener aficionados en el estadio".

Steinbrenner también adelantó que se desarrolla un plan con Ticketmaster que permita mantener a los aficionados socialmente distanciados.

Lo anterior significaría que la capacidad inicial del Yankee Stadium sería del 20 al 30 por ciento, del total de los 52.000 que caben en sus gradas.

Las directrices del estado también ordenan que los equipos "prohíban a los aficionados de congregarse afuera de la sede, e implementen un plan de seguridad para dispersar de modo seguro a los individuos que se aglomeren afuera de la sede".

La prohibición de los aficionados de los partidos es una determinación decepcionante para las personas que esperaban poder ver deportes en vivo durante el otoño, pero las normas son fluidas y podrían cambiar conforme se presenta nueva información.

"Las directrices se desarrollan con base en las más recientes guías y datos de los oficiales de salud pública, y se verán actualizadas a lo largo del tiempo con base en la ciencia y la información que vaya surgiendo", comentó Jason Conwall, portavoz oficial del gobernador Cuomo.

En anticipación a esas directrices, los Bills anunciaron a inicios de esta semana que los dueños de abonos de temporada puede optar a rescindir su compromiso del 2020 con la posibilidad de volver en el 2021, sin que pierdan la antigüedad de la cuenta y localización de los asientos.

En cuanto a lo que respecta a los jugadores y empleados del equipo, las normas del estado limitan el acceso al campo a personal esencial requerido para llevar a cabo y transmitir la competencia, y se requieren prácticas extensas de higiene y distanciamiento social.

Los equipos también deben implementar revisiones de salud diarias, de manera obligatoria, para staff, atletas y personal de la sede, así como pruebas para el diagnóstico del COVID-19 "para todos los atletas y staff esencial del equipo con acceso regular a los jugadores 48 horas antes de la competencia".