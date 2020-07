La Policía Federal acusa de fraude electoral al gobernador de Brasilia

El gobernador de Brasilia, Ibaneis Rocha. EFE/Joédson Alves/Archivo

Brasilia, 3 jul (EFE).- El gobernador del Distrito Federal de Brasilia, Ibaneis Rocha, fue acusado por la Policía Federal de diversos fraudes en las elecciones de 2018, según confirmaron este viernes ese organismo policial y su propio despacho.

Según la acusación, para recaudar fondos para su campaña, el ahora gobernador se valió de "candidatos fantasmas" a la Asamblea Legislativa regional, encarnados por personas ajenas a la política que postularon a cargos en ese organismo, obtenían apoyo financiero y lo repasaban a la campaña de Rocha.

Esos candidatos eran totalmente desconocidos y ninguno de ellos obtuvo más que una decena de votos, pero aún se valieron de esas postulaciones para obtener un apoyo financiero que, según la Policía Federal, alimentó en realidad los fondos usados por el gobernador.

Según la Policía Federal, ese dinero no fue declarado por la campaña de Rocha a las autoridades electorales, lo que de acuerdo a las leyes brasileñas constituye un fraude.

La defensa del gobernador divulgó una nota en la que rechaza las acusaciones y subraya que las cuentas de su campaña fueron aprobadas por la Justicia electoral el año pasado.

"Esa acusación no será recibida por la Justicia", garantizaron los representantes del gobernador, quien fue candidato del partido Movimiento Democrático Brasileño (MDB) pero se hizo popular con su respaldo al ahora presidente Jair Bolsonaro, electo también en los comicios de 2018.

Según la nota, "el entonces candidato Ibaneis Rocha no era el coordinador de la campaña ni era dirigente del partido" MDB, que habría sido el responsable de manejar los recursos recaudados.

La acusación de la Policía Federal fue presentada ante el Ministerio Público, que deberá analizar el caso y decidir si será presentada una denuncia formal ante el Superior Tribunal de Justicia (STJ), frente al que responden los gobernadores.

Si la denuncia fuera aceptada, Rocha sería separado del cargo, al menos mientras dure el proceso, y sólo lo recuperaría en caso de ser declarado inocente.

Las denuncias de "candidaturas fantasmas" como vía para recaudar fondos para campañas fueron recurrentes en las elecciones de 2018 e incluso afectan al Partido Social Liberal (PSL), que en su momento le sirvió de plataforma electoral a Bolsonaro, quien renunció a esa formación el año pasado.