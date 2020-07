Japón pide a EE.UU. extradición de 2 supuestos cómplices de la fuga de Ghosn

El expresidente de Renault-Nissan, Carlos Ghosn, participa en una rueda de prensa en Beirut (Líbano), el pasado mes de enero. EFE/ Nabil Mounzer/Archivo

Tokio, 3 jul (EFE).- Japón ha pedido a Estados Unidos la extradición de dos ciudadanos de ese país por su supuesta vinculación con la fuga del expresidente de Nissan Carlos Ghosn mientras se encontraba en libertad bajo fianza, informaron hoy fuentes oficiales.

La fiscalía del distrito de Tokio informó de que la solicitud afecta a Michael Taylor y a su hijo Peter, que según las autoridades niponas fueron responsables de la huida de Ghosn desde su domicilio de Tokio, el 29 de diciembre pasado, y su llegada a Beirut, en un avión privado, después de una escala en Turquía.

Los dos estadounidenses fueron detenidos el 20 de mayo pasado en el estado de Massachusetts, a partir de una petición de las autoridades japonesas.

La fiscalía difundió este viernes en Tokio la orden de Massachusetts en la que se recoge la petición de extradición de los Taylor, de acuerdo al tratado entre Japón y EE.UU.

La defensa legal de Michael Taylor, de 59 años, y de su hijo Peter, de 27, sostiene que violar la libertad bajo fianza en Japón no es un delito.

Sin embargo, la fiscalía asegura que ambos, junto con una tercera persona, George Zayek, de origen libanés, "contribuyeron a la fuga" de Ghosn conociendo que no podía salir del país asiático, lo que los hace presuntamente responsables de violar las leyes migratorias y "esconder a un procesado"

Ghosn, que también fue presidente de Renault y de la firma nipona Mitsubishi, que junto con Nissan forman una alianza, fue detenido en Tokio el 19 de noviembre de 2018 y acusado de irregularidades financieras durante su gestión al frente de Nissan.

Se fugó de Japón desde el aeropuerto internacional de Kansai, en la prefectura de Osaka, meses antes de que comenzara el juicio y desde Beirut declaró a los periodistas que era inocente de los cargos y atribuyó su arresto en Tokio a luchas internas en Nissan.

Con triple nacionalidad (francesa, brasileña y libanesa), Ghosn no pasó por ningún control migratorio en Japón, ya que, según fuentes próximas al expresidente de Nissan, llegó a esconderse dentro de un baúl para llegar hasta el avión que despegó desde Osaka.

Al Líbano entró con un pasaporte francés y un documento de identidad libanés, según informaron en su momento las autoridades del Líbano.