Globo deja de transmitir el Campeonato Carioca de fútbol por diferencias con Flamengo

Flamengo transmitió por su cuenta, a través de su canal de YouTube y en las redes sociales Facebook y Twitter, un partido contra el Boavista por la quinta fecha del Campeonato Carioca, en el estadio Maracaná. En la imagen el registro de una de las celebraciones del Flamengo. EFE/Antonio Lacerda

Río de Janeiro, 2 jul (EFE).- La red de televisión brasileña Globo, dueña de los derechos de transmisión de varios torneos en el país, anunció este jueves la cancelación del contrato del Campeonato Carioca, que se disputa en el estado de Río de Janeiro, por diferencias con el club Flamengo.

Globo informó en un comunicado que "rescindía" el contrato porque, a su entender, el mismo fue "violado" la noche del miércoles cuando el Flamengo, el único de los doce equipos de la primera división de Río de Janeiro que no llegó a un acuerdo con el canal, transmitió por internet el partido en casa ante el Boavista.

El Flamengo se amparó en una Medida Provisional promulgada por el pasado 18 de junio por el presidente brasileño, Jair Bolsonaro, en la que se determina que el equipo local tiene los derechos sobre las transmisiones y su consecuente explotación publicitaria, sea a través de un acuerdo colectivo o de manera individual.

El campeón de la Liga brasileña y de la Copa Libertadores en 2019 transmitió por su cuenta, a través de su canal de YouTube y en las redes sociales Facebook y Twitter, el partido en el que superó por 2-0, con tantos de Gerson y Pedro, al Boavista en el estadio Maracaná, por la quinta fecha del Campeonato Carioca.

Globo reconoció que con la Medida Provisional de Bolsonaro el canal no podría transmitir los partidos del Flamengo, pero tampoco el club debería hacerlo, pues el rival, en este caso el Boavista, cedió sus derechos como el resto de los equipos del segundo torneo regional más importante del país.

La cadena alegó que el contrato suscrito desde hace varias temporadas "es protegido por la Constitución" y como la Federación de Fútbol del Estado de Río de Janeiro y los demás clubes no hicieron "respetar" el compromiso, entonces decidía romper el contrato, pero se comprometió a pagar los compromisos de este año.

En su transmisión semanal por Facebook, Bolsonaro, quien lucía una camiseta del Flamengo, elogió la actitud del conjunto carioca e invitó a que otros equipos sigan el ejemplo del club de Río de Janeiro.

"Había un canal que tenía el monopolio y entregaba a cada equipo 600.000 reales (unos 120.000 dólares). Anoche el Flamengo facturó ante el Boavista más de 10 millones de reales (unos 2 millones de dólares) transmitiendo por internet. Entonces, felicitaciones al Flamengo y al presidente Bolsonaro por firmar la ley", manifestó.

El gobernante señaló que el partido fue visto en internet por 11 millones de personas en todo el país y que la "libertad de vender los derechos de imagen" es una de las salidas de los equipos en la actual crisis financiera provocada por el COVID-19, que suma en el país casi 62.000 muertes y casi 1,5 millones de casos.

El Campeonato Carioca, que fue retomado sin público, es el único torneo de fútbol en Suramérica que se disputa en los actuales momentos. EFE

