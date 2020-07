¿Ganas de Juegos? Cinco preguntas para conocer la historia olímpica

EFE/EPA/FRANCK ROBICHON/Archivo

Madrid, 3 jul (EFE).- ¿El aplazamiento de Tokio 2020 te ha dejado con ganas de Juegos?

En los 12 meses y medio que faltan para la inauguración hay tiempo de sobra para conocer a fondo la historia olímpica. Ahí van cinco preguntas, con tres respuestas posibles, sobre los Juegos de todos los tiempos.

Las soluciones, y algunos detalles curiosos, al final.

1. Quizá te sorprenda saber que una de estas pruebas fue alguna vez olímpica. ¿Cuál de ellas?

a. Salto de trampolín a bomba

b. Levantamiento de pesas con una sola mano

c. Carrera de galgos

2. ¿En qué Juegos comenzaron a medirse los tiempos electrónicamente?

a. Los Ángeles 1932

b. Roma 1960

c. México 1968

3. Cuba ganó sus once primeras medallas olímpicas en el mismo deporte. ¿Cuál fue?

a. Boxeo

b. Lucha

c. Esgrima

4. ¿Sabrías ordenar cronológicamente a estas campeonas olímpicas de salto de longitud?: Heike Dressler, Maurren Maggi y Jackie Joyner.

a. Heike Dressler, Maurren Maggi y Jackie Joyner

b. Jackie Joyner, Heike Dressler y Maurren Maggi

c. Maurren Maggi, Jackie Joynes y Heike Dressler

5. La ceremonia de inauguración de los Juegos de Londres 2021 reunió a grandes músicos nacidos en las islas británicas. ¿Con qué canción se cerró el espectáculo?

a. 'Hey Jude'

b. 'London Calling'

c. 'Waterloo Sunset'

SOLUCIONES

Respuesta b: El levantamiento de pesas con una sola mano, con manos alternas, fue olímpico en los Juegos de Atenas 1896 y St Louis 1904 como parte del programa de atletismo.

Respuesta c: Los primeros Juegos con cronometraje electrónico fueron los de México 1968. Estuvo a cargo de la empresa Omega. También se empleó por primera vez la foto de llegada en caso de duda en el orden de entrada en meta.

Respuesta c: Entre los Juegos de París 1900 y St Louis 1904, los cubanos ganaron cinco medallas de oro, tres de plata y tres de bronce en esgrima. Ramón Fonst, que ganó cuatro medallas, y Manuel Díaz, una, sí nacieron en Cuba. Pero Charles Tatham (dos medallas) y Albertson van zo Post (cuatro) eran estadounidenses que representaron a Cuba, como sucedió con otros países en esos Juegos. A día de hoy la esgrima es el quinto deporte que más medallas ha dado a Cuba, por detrás del boxeo, el atletismo, la lucha y el judo.

Respuesta b: Jackie Joyner (USA) fue campeona en Seúl 1988, Heike Dressler (GER) en Barcelona 1992 y Sídney 2000 y Maurren Maggi (BRA) en Pekín 2008.

Respuesta a: Paul McCartney interpretó en directo 'Hey Jude' en el cierre de la ceremonia de inauguración de los Juegos de Londres 2012. Ray Davies cantó 'Waterloo Sunset' en la ceremonia de clausura. 'London Calling', de The Clash, fue la canción escogida para la campaña de publicidad de los Juegos.