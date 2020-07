Etiopía.- Abiy denuncia un intento de "provocar una guerra civil" tras las protestas por el asesinato de un cantante

23/01/2019 Abiy Ahmed, primer ministro etíope POLITICA INTERNACIONAL Benedikt von Loebell/World Econo / DPA



Los incidentes se han saldado con más de 80 muertos y decenas de detenidos, entre ellos varios opositores



MADRID, 3 (EUROPA PRESS)



El primer ministro de Etiopía, Abiy Ahmed, ha asegurado este viernes que detrás de las protestas de los últimos días por el asesinato de un conocido cantante, que se han saldado con más de 80 muertos, ha habido un intento de "provocar una guerra civil y violencia intercomunitaria".



Abiy ha indicado en un discurso televisado que los "autores y actores" de los incidentes buscaban "impedir el camino hacia la paz, la democracia y la prosperidad en general", según ha informado el diario etíope 'Addis Standard'.



Asimismo, ha destacado que estos supuestos planes para desatar una guerra civil están activos "desde hace un tiempo" y están siendo coordinados a través de los medios y las redes sociales "por los que saben que de otra forma no puedan ganar".



El primer ministro ha hecho además hincapié en el "destacable trabajo" de las fuerzas de seguridad y ha agregado que los agentes "han impedido un drama vacío" y garantizar la seguridad del trabajo, al tiempo que ha aplaudido la labor de la población y los líderes locales para ayudar a "calmar la situación, evitar más daños y proteger la soberanía del país".



De esta forma, ha destacado que el Gobierno investigará los incidentes para desvelar a los que han participado "de forma directa o indirecta". "En este proceso legal, como en el pasado, no arrancaremos uñas, enclaustraremos a la gente o la torturaremos para investigar", ha prometido.



"Tenemos que demostrar que nadie está por encima de la ley, que nadie, al margen de los medios pacíficos y democráticos, puede hacer que nos arrodillemos. Tenemos que demostrar lo que es la guerra a los que no saben nada sobre ella pero quieren mostrarnos lo que es la guerrilla urbana", ha argüido.



"Es importante demostrar a esos con sueños vacíos que no saben cómo ganar salvo difundiendo sus sueños a través de Facebook que ganar a través de esos medios es imposible. Tenemos que demostrarles que sólo pueden soñar y no hacer realidad sus sueños", ha dicho.



Por último, el primer ministro etíope ha apuntado que las autoridades se centrarán evitar que se repitan los incidentes y que "junio sea usado para la agricultura y no para el luto", en referencia a estos incidentes y a la intentona golpista de 2019 en la región de Amhara.



Durante la jornada, las autoridades del país han cerrado la oficina principal de la cadena Oromo Media Network (OMN) tras acusar al medio de incitar las tensiones étnicas y religiosas en el país, según ha recogido la cadena de televisión británica BBC.



La capital, Adís Abeba, ha regresado parcialmente a la normalidad este viernes y la mayoría de las oficinas y comercios han reabierto a primera hora del día, si bien sigue habiendo una fuerte presencia de las fuerzas de seguridad en las calles.



EL ASESINATO DE HACHALU



Hachalu Hundessa, de etnia oromo, fue asesinado el lunes por la noche por desconocidos en la capital, lo que provocó una gran conmoción en el país, en particular entre los miembros de su etnia, la mayoritaria en Etiopía. El cantante también era considerado un activista de los derechos de los oromo.



Las protestas que estallaron el martes en varios puntos del país, con epicentro en la región de Oromía, se han saldado con al menos 81 muertos, según el balance facilitado el miércoles por el jefe de la Policía regional, Ararsa Merdasa, quien detalló que en Adís Abeba han fallecido al menos siete personas.



Abiy, quien hizo el jueves un llamamiento a la calma, recalcó que el asesinato de Hachalu fue "un crimen atroz" y lo achacó a "personas que no están contentas con los cambios actuales en el país". "Su objetivo no era matar a nuestro hermano, sino matar a Etiopía matando a Hachalu", arguyó.



Las autoridades desplegaron al Ejército en la capital mientras que todo el país está sumido en un corte de Internet desde el lunes, lo que ha dificultado conocer la situación real en Etiopía.



El cantante fue enterrado el jueves en su localidad natal, Ambo, situada unos cien kilómetros al oeste de Adís Abeba. Tras ello, el presidente de Oromía, Shimelis Abdissa, anunció que se erigirá una estatua en honor a Hachalu en la capital.



ACUSACIÓN CONTRA VARIOS OPOSITORES



Por otra parte, la Policía Federal ha acusado a los destacados opositores Jawar Mohamed y Bekele Gerba de tratar de repetir la intentona golpista que tuvo lugar el 22 de junio de 2019 en la región de Amhara, donde fallecieron decenas de personas, incluidos varios altos cargos.



La acusación se refiere al enfrentamiento en el que habrían participado 35 personas, entre ellos Jawar y Bekele --todos ellos ahora bajo custodia--, y que se saldó con la muerte de un miembro de las fuerzas de seguridad supuestamente a manos de miembros de la seguridad privada de Jawar.



Jawar, quien se ha distanciado de Abiy en los últimos meses y quien no ha descartado presentarse a las próximas elecciones presidenciales, es miembro del Congreso Federalista Oromo (OFC), del que Bekele es secretario general.



La capacidad de Jawar de organizar protestas en las calles de Etiopía desde su exilio en Estados Unidos ayudó a llevar al poder a Abiy en 2018, después de que el entonces primer ministro Hailemarian Desalegn presentara su dimisión.



Bekele ha sido arrestado en varias ocasiones por su papel en la organización de manifestaciones, incluidas las que estallaron en 2015 en Oromía contra la expropiación de tierras del pueblo oromo.



Los incidentes han tenido además lugar en medio del incremento de las tensiones en el país por el aplazamiento indefinido de las elecciones generales --previstas inicialmente para agosto-- a causa de la pandemia de coronavirus, lo que ha provocado una prolongación de los cargos electos, incluido el de Abiy.