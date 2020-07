España.- Casado no ve opción de apoyar los PGE que propone el PSOE: "No somos sus socios ni vamos a serlo"

25/06/2020 El presidente del PP, Pablo Casado (1d), durante su intervención junto al candidato de la coalición PP+C's a lehendakari, Carlos Iturgaiz (3i), en el homenaje a José Manuel Zamarreño, concejal del PP asesinado por ETA, en el parque José Manuel Zamarreño, Errentería, Guipúzcoa, País Vasco (España), a 25 de junio de 2020. POLITICA Nagore Iraola - Europa Press



Asegura que el PNV "traicionó la confianza del PP" y añade que él pensaba que "eran un partido fiable"



MADRID, 3 (EUROPA PRESS)



El presidente de PP, Pablo Casado, considera que lo que está proponiendo el PSOE es "una ruina" y un "suicidio económico", y critica sobre todo que abogue por "subir todos los impuestos". En este escenario, no ve ninguna opción de que su partido pueda apoyar unos Presupuestos Generales del Estado (PGE). "No somos sus socios ni vamos a serlo", ha afirmado.



"El PSOE ni siquiera sabe cuándo los va a presentar (los PGE) y qué van a contemplar. Si vuelven a hacer como hace un año, presentar unas cuentas con unas subidas de impuestos de 5.000 millones y una expansión del gasto de 30.000 millones de euros, no creo que se lo apoyen ni sus socios", ha declarado Casado en una entrevista en El Correo, que ha recogido Europa Press, al ser preguntado si el PP podría contribuir a la aprobación de esos Presupuestos.



El líder del PP ha subrayado que su formación es "la alternativa" y podrá "apoyar políticas urgentes y necesarias para salir de la crisis", como han hecho con los reales decretos que el Gobierno ha llevado al Congreso o quieren hacer en en la Comisión de Reconstrucción sobre el coronavirus "en materia sanitaria y europea".



Preguntado entonces si no cabe ninguna posibilidad de un gran acuerdo de concertación nacional, Casado ha respondido: "Es que no me fío de que los presenten, los cumplan o de que Europa los considere oportunos para seguir cumpliendo con los requisitos de la zona euro". Ha añadido que el PP tenderá la mano para salir de la crisis "pero no para arruinar España" y, a su juicio, lo que está escuchando que propone el PSOE "es una ruina".



LAS ELECCIONES VASCAS



En cuanto a si sería acaso del PP vasco el 12 de julio cualquier resultado por debajo de los 9 escaños que logró en 2016 tras haber sumado a Cs, Casado ha afirmado que "lo importante" en esta campaña es dejar claro que son "la única alternaiva a la alianza PSE-PNV, que es vasca y nacional". "Nuestra alternativa defiede el Concierto y los derechos históricos. Somos el dique de contención de cualquier política intolerante", ha añadido.



Después de la elección de Carlos Iturgaiz como candidato, apartando a Alfonso Alonso, ha asegurado que "todo el partido está muy unido" y ha reivindicado las figura de Alonso, Javier Maroto, Javier De Andrés o Ramón Rabanera.



Preguntado si es recuperable la relación de colaboración con el PNV que tenía Mariano Rajoy, Casado ha indicado que el PNV "traicionó la confianza del PP". "Pensaba que eran un patido fiable", ha indicado, en alusión al apoyo de los nacionalistas a la moción de censura que desalojó de la Moncloa al Gobierno del PP.



"EL PNV TIENE QUE DECIDIR QUÉ QUIERE SER DE MAYOR"



Dicho esto, ha subrayado que hay muchos votantes del PNV "que son de centro-derecha y no quieren que sea el engranaje para que Podemos se mantenga en el poder". "Una cosa está muy clara: votar al PNV es votar a Pablo Iglesias como vicepresidente del Gobierno de España. El PNV tiene que decidir qué quiere ser de mayor: un aliado de Sánchez e Iglesias o un partido de centro derecha instirucional", ha enfatizado.



A la pregunta de qué se juega como presidente del PP el 12 de julio, Casado se limita a asegurar que "toda España" se juega si quieren que "siga mandando el Partido Comunista" o se quiere ir a "un Gobierno moderno, trasversal y moderado".



En cuanto a si un retroceso de Iturgaiz y una victoria de Alberto Núñez Feijóo en Galicia comprometerían el rumbo marcado, el presidente del PP ha indicado que "en absoluto" y ha agregado que están "todos unidos" en un objetivo común: "cuando haya elecciones generales representar una alternativa ganadora para acabar con un Gobierno que ha gestionado mal la pandemia". "Los líos los tienen otros partidos", ha apostillado.



ALUDE AL "ESCÁNDALO PERSONAL TRUCULENTO" DE IGLESIAS



Preguntado qué alma prevalecerá a partir de ahora, si la de Feijóo o la de la portavoz del Grupo Popular, Cayetana Álvarez de Toledo, ha subrayado que es "un mismo proyecto". "Dos almas veo yo en el PSOE, con Abel Caballero y Óscar Puente discutiendo en una comisión federal porque el Gobierno deja tirados a los ayuntamientos, o la de Page y Lambán, que se quejan del fondo de reparto de la Sanidad", ha asegurado, para añadir que Álvarez de Toledo hace oposición porque "está para eso".



Según Casado, el que está "fragmentado" es el PSOE, que "ve con horror que su secretario general depende de un partido comunista radical como Podemos, que debería explicar por qué la Fiscalía General del Estado está ejerciendo de abogado defensor de un escándalo truculento del vicepresidente".