El World Padel Tour retorna con la meta de tener público en agosto

Madrid, 3 jul (EFE).- 111 días después, el World Padel Tour volvió a la acción, un reinicio a puerta cerrada en el Madrid Arena con el Estrella Damm Open 2020, aunque la organización del circuito tiene la meta de volver a contar con aficionados a partir del mes de agosto, según explicó a EFE su director general, Mario Hernando.

Tras una crisis que ha sido "un mazazo" para un circuito que estaba invirtiendo en su crecimiento, volver a la actividad supone "coger aire" para un torneo que calcula pérdidas del 50% en sus ingresos por entradas y un "decrecimiento importante" en las aportaciones de los patrocinadores y las sedes.

Con la incertidumbre para el calendario 2020 de las normas que pondrá cada comunidad autónoma española para el público y la evolución de la COVID-19 en los otros países donde tienen sedes, el World Padel Tour intentará superar un año "muy difícil" y ve el 2021 como "el año de la ilusión" para recuperar el ritmo de expansión.

- Pregunta (P): El World Padel Tour ha vuelto casi cuatro meses después con dos torneos en Madrid, ¿qué supone para el circuito haber conseguido regresar?

- Respuesta (R): Supone coger el aire que necesitamos para vivir, estábamos en una dinámica muy ambiciosa, muy positiva, con un crecimiento grande, exponencial, íbamos a un muy buen ritmo y la COVID-19 nos paró como a todo el deporte de una forma absolutamente clave para nosotros. Ahora hemos devuelto a la gente la ilusión de empezar, no es el mejor escenario el que tenemos, a nadie le gusta jugar a puerta cerrada, pero es lo que tenemos.

- P: ¿Qué respuesta recibieron de los jugadores cuando les comunicaron el retorno? ¿Hubo dificultades?

- R: Nosotros tenemos desde el primer momento una comunicación muy fluida con los jugadores y jugadoras. Les íbamos contando cómo iba sucediendo todo, tanto en la vida como en el deporte, cómo evolucionaba la pandemia, y ellos nos han ido transmitiendo que quieren jugar, de la manera que se pueda.

Nosotros compartimos con ellos esa visión, todos teníamos claro que queríamos jugar, devolverle al aficionado el pádel en cuanto fuera posible. Y las negociaciones han sido bastante positivas, ellos han entendido el mensaje de la seguridad, saben perfectamente que tienen que protegerse y nos tienen que proteger, y ante eso no ha habido un solo pero.

- P: ¿Cómo será el calendario de lo que queda de año? ¿Se podrán disputar torneos en otros países fuera de España?

- R: No sé cuántos calendarios llevamos hechos. Está bastante configurado, estamos esperando porque desde que el gobierno español dio la potestad a las comunidades autónomas para las medidas, cada una tiene un funcionamiento para eventos cerrados o al aire libre.

Si va a ser todo en España o fuera lo determinarán los acontecimientos. Creemos que jugaremos alguna prueba internacional, pero dependerá de la evolución de la pandemia. Brasil, México y Argentina viven un momento diferente de la pandemia y eso condicionará las decisiones.

- P: ¿Cuándo calculan que podría regresar el público?

- R: Estamos trabajando con el objetivo de tener público en agosto, en julio vamos a hacer dos torneos a puerta cerrada, que serán son dos torneos muy deficitarios, primero por pasión y luego a nivel cuantitativo porque el único ingreso será el patrocinio, que está a la baja, así que casi todo son gastos.

Nuestra intención es tener público en la medida que sea posible, lo que pasa es que puede haber retrocesos o rebrotes, y esa es la gran incertidumbre que tiene este año, pero nuestra intención es en agosto volver con público. Cuánto es lo que estamos trabajando con las comunidades autónomas. Si no es en agosto, sería en septiembre.

LA PANDEMIA, "UN MAZAZO" PARA EL WORLD PADEL TOUR

- P: Este parón de casi cuatro meses, ¿cómo afecta al circuito a nivel económico?

- R: Es un mazazo, un golpe en la línea de flotación. Este circuito está invirtiendo para crear una gran marca y ahora vamos a tener unas pérdidas notables, porque evidentemente nos toca los principales soportes de ingresos: patrocinio, 'ticketing', desarrollo de negocio, 'merchandising', bares, palcos... Todo esto queda afectado notablemente.

Cuánto afecta no lo vamos a saber hasta que no sepamos el aforo que vamos a tener en cada comunidad autónoma, que va a ser decisivo para saber cómo va a afectar a las entradas, pero estamos contemplando ver reducido más del 50% del ingreso por 'ticketing'.

El patrocinio, que es otra gran línea de ingresos, también está afectado. Estamos en conversaciones con distintos patrocinadores y les queremos ayudar, pero la disminución de ingresos por patrocinio va a estar determinada por el número de pruebas finales. Otro aspecto son las sedes, cuantas menos sedes el ingreso es menor.

- P: Con esta situación, ¿se están planteando reajustar el circuito para los próximos años?

- R: Esperemos que no. Afortunadamente el grupo Damm (propietario del World Padel Tour) apuesta decididamente por el deporte, sabe que este año es muy difícil, y apoya al circuito.

Lógicamente somos una empresa y tenemos que mirar este tema, pero yo espero y deseo que el año que viene podemos hacer crecer el circuito, estamos ya trabajando en el calendario de 2021, que para nosotros es el año de la ilusión. Nos va a costar recuperar lo invertido, pero nuestra intención es seguir apostando por el crecimiento de esta marca.

- P: Otras competiciones deportivas suplen la falta de público con los ingresos resultantes de los derechos de televisión, ¿ese apartado le reporta algo al World Padel Tour?

- R: No, nosotros vivimos de tres ejes: 'ticketing', patrocinio y sedes. Esto es lo que nos permite avanzar, asumiendo los costes que lleva una competición, y los premios de jugadores y jugadoras. No tenemos a la televisión como soporte económico como sí tienen otros deportes más consolidados, como el fútbol o el baloncesto.

"SE HA SIDO EXCESIVAMENTE PRUDENTE CON EL PÁDEL"

- P: ¿Qué futuro le augura al pádel en el escenario postpandemia? Es un deporte que tiene la ventaja de que no requiere contacto

- R: El pádel ha sido uno de los grandes perjudicados, porque es un deporte que no tiene apenas contacto, en el que juegan cuatro jugadores en 200 metros cuadrados que apenas se tocan, y en ese sentido creo que se ha sido excesivamente prudente con este deporte.

El futuro que tiene es excelente, los jugadores estaban desando salir a jugar. Le hemos tenido que explicar al Consejo Superior de Deportes y al Gobierno, porque nos dejaban jugar de forma individual y es un deporte de pareja. Y en cuanto la ley lo permitió los clubes empezaron a llenarse.

Esto significa que la gente está ávida de ver el espectáculo. Hemos recibido muchísimos comentarios diciendo que empecemos ya, afortunadamente empezamos, estoy seguro que habrá gente esperando a ver el mejor espectáculo de pádel del mundo.

El calendario 2021 está casi configurado y las sedes quieren que vayamos cada vez más. Creo que en el momento en que la pandemia nos abandone vamos a tener un buen futuro y volveremos a ofrecer un buen espectáculo.