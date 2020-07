El responsable de las elecciones de Guyana no se presenta a la vista por las demandas

Los resultados oficiales de los comicios del 2 de marzo no se conocen 4 meses después de celebrase debido a la "maraña" de demandas judiciales que siguieron a las elecciones del país suramericano y que hacen que sea incierta todavía la fecha en la que se conocerá el ganador. EFE/Bienvenido Velasco/Archivo

San Juan, 3 jul (EFE).- El responsable de elecciones de Guyana, Keith Lowenfield, no se presentó este viernes a la vista marcada por las demandas presentadas en su contra por la supuesta alteración de los resultados de las elecciones celebradas en el país sudamericano el pasado 2 de marzo.

El fiscal encargado del caso, Glen Hanoman, dijo ante el tribunal que Lowenfield trata de evadir sus responsabilidades por las demandas, que responden a su controvertida decisión de descartar más de 115.000 votos en el recuento final de las elecciones que se celebró durante los pasados mayo y junio por observadores internacionales.

El magistrado Faith Mc Gusty presentó los cargos en ausencia de Lowenfield y marcó la próxima vista sobre el caso para el 24 de julio.

Hanoman señaló que la aparente evasión de Lowenfield da una mala señal sobre su conducta en este controvertido caso.

El Partido Progresista del Pueblo (PPP) que lidera Irfaam Ali, a través de su miembro Desmond Morian, y el partido El Nuevo Movimiento, por medio de su candidato, Daniel Josh Kanhai, habían presentado sendas demandas privadas contra Lowenfield por presunta manipulación.

LOWENFIELD SE HABRÍA APROVECHADO DE SU CARGO

Morian alega en su demanda que Lowenfield, deliberadamente, se aprovechó de su cargo público para presentar resultados falsos sobre las elecciones.

El cargo presentado por Kanhai acusa a Lowenfield de, supuestamente, conspirar con otros funcionarios para cometer fraude con el objetivo de alterar los resultados de las elecciones de marzo pasado.

Kanhai señala en su demanda que entre el 5 de marzo y el 29 de junio pasados, mientras desempeñaba su deber como responsable electoral de Guyana, sin excusa o justificación legítima, presentó unos resultados falsos de los comicios del 2 de marzo de 2020, sabiendo de antemano que no se correspondían con los reales

Morean presentó hoy una tercera demanda contra Lowenfield por, supuestamente, conspirar con el oficial electoral de la Región Cuatro, Clairmont Mingo, para alterar los resultados de ese distrito.

TRAS CUATRO MESES NO SE CONOCEN LOS RESULTADOS OFICIALES

Los resultados oficiales de los comicios del 2 de marzo no se conocen 4 meses después de celebrase debido a la "maraña" de demandas judiciales que siguieron a las elecciones del país suramericano y que hacen que sea incierta todavía la fecha en la que se conocerá el ganador.

Lowenfield presentó un informe a la presidenta de la Comisión Electoral de Guyana (Gecom), la jueza jubilada Claudette Singh, que refleja que la alianza APNU + AFC del presidente David Granger habría ganado los comicios de marzo.

Lowenfield señala en su carta remitida a Singh que su informe está de acuerdo a los votos registrados de conformidad con la normativa vigente.

En su primer informe remitido a Singh a principios de junio, Lowenfield había afirmado que los resultados iniciales, que daban la victoria a la oposición, no cumplían con el estándar de elecciones justas y creíbles.

Según los datos aportados por Lowenfield, la coalición gubernamental obtendría 33 escaños en la Asamblea Nacional, con 31 para el PPP, mientras que el último escaño iría a otra coalición formada por varios partidos que se presentó a los comicios.

El informe presentado por Lowenfield supone un cambio radical de escenario sobre lo esperado, que era la ratificación de la victoria del opositor PPP.

Singh, en una reunión celebrada el pasado 17 de junio, hizo público que según el recuento de votos la victoria sería para Ali.

La decisión de Singh se basó en el informe de los observadores del Caricom que supervisó el recuento de votos de las elecciones, que determinó que, aunque hubo alguna irregularidad, el recuento se llevó a cabo de forma que puede considerarse aceptable.