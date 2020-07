El partido de Evo Morales sospecha una alianza electoral en su contra en Bolivia

En la imagen un registor del expresidente de Bolivia Evo Morales, en Buenos Aires (Argentina). EFE/Juan Ignacio Roncoroni/Archivo

La Paz, 3 jul (EFE).- El Movimiento al Socialismo (MAS) de Evo Morales expresó este viernes sus sospechas de una alianza electoral contra su candidatura para las elecciones de septiembre en Bolivia.

El propio Morales, que dirige desde Argentina la campaña electoral de su partido, advirtió de un "pacto" entre la presidenta interina del país, Jeanine Áñez, candidata de la alianza Juntos, y el expresidente boliviano Carlos Mesa, que concurre por la agrupación Comunidad Ciudadana, para los comicios del 6 de septiembre.

El candidato del MAS, el exministro Luis Arce, iba primero en las encuestas en marzo antes de que se aplazaran los comicios, seguido de Mesa y de Áñez, aunque sin una victoria clara en primera vuelta.

El expresidente Evo Morales manifestó en Twitter que ese pacto obedece a "instrucciones" del Gobierno de Donald Trump desde Estados Unidos, "para reeditar la megacoalición del neoliberalismo", en referencia a gobiernos en Bolivia anteriores al ascenso del MAS al poder en 2006.

Por su parte, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Choque, del MAS, declaró que "ojalá que ahora tomen la invitación que hizo la presidente transitoria y veamos cuáles son los resultados", confiado en una victoria de su partido.

"Sabemos que por la situación política que ellos tienen, de solo pensar en ellos, no van a poder unirse, hay intereses de por medio que impiden que se puedan unificar en un solo frente político. Por eso, no tenemos miedo y estamos seguros del apoyo del pueblo y de ganar estas elecciones en la primera vuelta", aseveró ante los medios en La Paz.

El diario boliviano El Deber publica unas declaraciones del ministro interino de Gobierno (Interior), Arturo Murillo, uno de los hombres fuertes del gabinete de Áñez, en las que asegura que no ve difícil un pacto y anuncia sorpresas en próximos días, sin dar detalles, pero cita una posible "apertura" por parte de Mesa.

A los comicios concurren ocho candidaturas, de las que las encuestas daban ventaja al MAS, con Mesa como única opción de forzar una segunda vuelta o si acaso también Áñez, antes de que en marzo fueran aplazados los comicios que estaban inicialmente previstos para el 3 de mayo, al declararse en el país estado de emergencia sanitaria por la COVID-19.

Las elecciones para elegir presidente, vicepresidente, diputados y senadores están pendientes desde la anulación de los comicios de octubre pasado, en los que el entonces mandatario Evo Morales había sido declarado vencedor para un cuarto mandato seguido, con un escaso margen sobre Mesa, y luego renunció entre denuncias de fraude a su favor.

Morales denunció que era forzado a dejar el poder por un golpe de Estado en medio de presiones de militares y policías, entre otras, para privarlo de su nueva victoria electoral y obligarlo a renunciar tras casi catorce años en el poder.