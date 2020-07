El fútbol sin público transforma el papel de los videomarcadores

El fútbol español acumula tres semanas de goles sin público en los estadios, pero en ellos perviven los videomarcadores, transformados de elementos de información al espectador a medios para ayudar a los jugadores a sentir el apoyo y recursos audiovisuales para la retransmisión televisiva. EFE/Mariscal

Madrid, 3 jul (EFE).- El fútbol español acumula tres semanas de goles sin público en los estadios, pero en ellos perviven los videomarcadores, transformados de elementos de información al espectador a medios para ayudar a los jugadores a sentir el apoyo y recursos audiovisuales para la retransmisión televisiva.

Los videomarcadores del fútbol moderno ya no son aquellos escuetos cartelones que solo informaban del resultado y la hora, sino que se han convertido en pantallas gigantes que forman parte del espectáculo y están gestionados por empresas especializadas, como la compañía malagueña YellowBricks.

Esta agencia especializada en diseño y contenidos audiovisuales con gráficos animados y tres dimensiones, es la responsable de lo que aparece en los videomarcadores de estadios como el Wanda Metropolitano (Atlético), Sánchez Pizjuan (Sevilla), Benito Villamarín (Betis), Mestalla (Valencia), Ciudad de Valencia (Levante), Los Cármenes (Granada), Balaídos (Celta), Nuevo José Zorrilla (Valladolid) o el Pabellón Martín Carpena (Unicaja Málaga).

"Empezamos a trabajar con el Unicaja hace unos doce años, cuando apostó por hacer un 'show' más entretenido. Dimos el salto al fútbol porque los clubes de fútbol, una vez instalaban pantallas gigantes pensaban '¿Y ahora qué?'. Vimos que había una necesidad y podíamos darle servicio", relata a EFE el director de proyectos de Yellow Bricks, Pedro Fernández.

Desde que comenzaron con el Granada, su labor ha pasado de diseñar imágenes y vídeos para exhibir en los videomarcadores a aportar la aplicación informática con la que se controla lo que se exhibe en las pantallas gigantes de los estadios -incluso también en las pantallas exteriores que tienen algunos coliseos-, que tiene a su propio operador, igual que una señal televisiva.

Con todos los clubes con los que trabajan diseñan cada año una "línea gráfica", el aspecto visual que tendrán las imágenes que se ofrezcan por el videomarcador, y a partir de ahí elaboran desde las piezas que anuncian alineaciones, cambios y estadísticas, hasta otros muchos elementos que se dan durante la temporada.

"Creamos desde un vídeo para un minuto de silencio hasta una arenga especial que quieran hacer u otro audiovisual por un motivo especial", explica Fernández.

EL VIDEOMARCADOR PARA HACER PRESENTE AL PÚBLICO EN UN ESTADIO VACÍO

Su actividad, como la de toda la industria deportiva, se vio paralizada por la pandemia de la COVID-19, y ni siquiera cuando los clubes comenzaron a entrenarse tenían claro si su trabajo formaría parte del regreso a los estadios.

"Al principio pensábamos que los clubes iban a apagar los videomarcadores, pero luego ninguno lo ha hecho. LaLiga les invitó a que no lo hicieran, porque para la realización de televisión es un recurso que utilizan mucho. Si tú tienes un minuto de silencio, una música y una imagen en el videomarcador es un recurso, verlo apagado da una sensación muy pobre", asegura el ejecutivo.

Al retorno del juego se le sumaron un sinfín de peticiones de los clubes, que buscaban formas innovadoras de hacer presentes a sus aficionados en coliseos cerrados al público. "En un poco más de una semana tuvimos que hacer un trabajo bestial", recuerda Fernández.

"Hemos hecho muchísimos vídeos de gente animando a los jugadores, que se ponen cuando salen, y en algunos hemos hecho una versión de su himno cantada por su afición. Surgen de la preocupación del club por transmitir a los jugadores que su afición está con ellos", admite.

Ayudar en lo posible a mejorar la atmósfera que viven los jugadores, informar al cuerpo técnico sobre el tiempo restante o las sustituciones del rival, o mantener la visibilidad de algunos patrocinadores, ofreciendo la señal del videomarcador por las redes sociales de los clubes, han sido otras funciones de las pantallas gigantes de los estadios vacíos por la pandemia.

INNOVACIONES LLEGADAS PARA QUEDARSE

Para la empresa malagueña algunas de estas nuevas herramientas, como la retransmisión del videomarcador por redes sociales, han llegado para quedarse, e incluso trabajan en nuevas tecnologías, como la aplicación 'Fan Event' con la que pretenden que las acciones de los seguidores que están en su domicilio puedan reflejarse en las pantallas del estadio.

"Hemos desarrollado tres juegos: uno en el que agitando el móvil como si fuera la bufanda de su equipo se ve qué aficionado lo ha hecho más rápido, otro en el que puedes besarte con tu pareja y mostrarlo en las pantallas, y otro que es una encuesta en la que se puede premiar al más rápido. A los equipos les ha encantado", afirma.

En un futuro deseado en el que los estadios de fútbol vuelvan a contar con espectadores, esta empresa malagueña espera que el marcador "siga siendo una pieza importante" con estas nuevas tecnologías que se incorporan para hacer presentes a quienes no están. "Los clubes cada vez más van a tener en cuenta que hay gente que está en su casa y darles ese protagonismo", finaliza.

Miguel Ángel Moreno