El Espanyol, directo a Segunda

Los jugadores del Espanyol, Didac Vilá (i) y el uruguayo Leandro Cabrera, durante el partido ante la Real Sociedad de LaLiga Santander de fútbol disputado este jueves en el estadio Reale Arena de San Sebastián. EFE/Juan Herrero.

Barcelona, 3 jul (EFE).- El Espanyol, tras la última derrota ante la Real Sociedad (2-1), confirma su caída libre hacia Segunda División, al estar a diez puntos de la zona de permanencia en la clasificación, a falta de cinco jornadas para finalizar el torneo.

Los partidos que restan (Leganés, Barcelona, Eibar, Valencia y Celta) se perfilan, salvo sorpresa, como una agonía hacia un desenlace cantado. El cuadro blanquiazul arrancó bien después del parón por el coronavirus, pero tras empatar contra el Getafe, el equipo ha sumado cuatro derrotas consecutivas.

El relevo en el banquillo, tras la destitución de Abelardo Fernández y la designación de Francisco Pérez Rufete, no ha servido para impulsar los resultados del Espanyol. El preparador se mostró satisfecho de la actitud de sus pupilos tras perder contra la Real Sociedad, pero no escondió la gravedad de la situación.

El vestuario blanquiazul se centra ahora en finalizar el curso de la mejor forma posible. El derbi contra el Barcelona, en el Camp Nou, puede ser el único aliciente que quede en una temporada para olvidar. Aunque, de hecho, el Espanyol podría visitar el feudo del eterno rival como equipo matemáticamente descendido.

En los despachos de la entidad catalana, los esfuerzos ya están puestos en diseñar la plantilla de la próxima temporada. Por ahora, el club es discreto en este sentido, a la espera de que finalice el campeonato liguero, aunque se prevén muchos cambios tanto en el banquillo como en el equipo.

Los futbolistas, por su parte, intentan aparcar los personalismos y se centran en firmar un desenlace digno. No renuncian a nada mientras las matemáticas lo permitan, aunque las cábalas suenan a utopía. "La derrota nos deja muy mal. Cada vez queda menos y la situación es complicada", afirmó Diego López a la conclusión del partido.

El Espanyol vive un escenario peliagudo, tanto en el plano deportivo como en el institucional. En las últimas semanas, además de la crisis de resultados del primer equipo, se han sucedido numerosos cambios en la parcela deportiva, con destituciones en la secretaría técnica y en el fútbol base.