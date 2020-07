El cineasta Ciro Guerra inicia acciones legales tras denuncias de acoso sexual

En la imagen, el cineasta colombiano Ciro Guerra. EFE/Kena Betancur/Archivo

Bogotá, 2 jul (EFE).- Los abogados del cineasta colombiano Ciro Guerra iniciaron este jueves acciones legales contra las periodistas que la semana pasada publicaron los relatos de ocho mujeres que lo acusan de acoso sexual, en un reportaje publicado por la revista Volcánicas.

"Se ha dado inicio a las acciones legales pertinentes a efectos de proteger y restablecer los derechos a la honra, dignidad y buen nombre del cineasta, que se han visto gravemente afectados por las aseveraciones de las periodistas", informó en un comunicado la firma Triana, Uribe & Michelsen.

Volcánicas publicó el pasado 24 de junio que siete mujeres denunciaron que Guerra, cuyo filme "El abrazo de la serpiente" (2015) estuvo nominado al Óscar a mejor película de habla no inglesa, las acosó, mientras que otra dijo que fue víctima de "abuso sexual".

Todos los hechos supuestamente ocurrieron entre 2013 y 2019, según la publicación.

ARGUMENTOS DE LA DEFENSA

Volcánicas publicó los testimonios de las denunciantes, algunas de las cuales soportan sus declaraciones en conversaciones de WhatsApp con el propio Guerra, y aseguró que "siguen un patrón que incluye incómodas conversaciones de índole sexual, invitaciones a su hotel o apartamento, y el uso de la fuerza para tocarlas sexualmente, besarlas".

Según los defensores, las periodistas de Volcánicas Catalina Ruiz y Matilde de los Milagros Londoño, "divulgaron a voz en cuello, en abusivo y arbitrario fallo" la culpabilidad del cineasta "con fundamento en unas acusaciones que, de acuerdo con lo manifestado por ellas, se estarían realizando en su contra por personas con identidades supuestas".

"La Constitución Política establece como derecho fundamental el debido proceso, que garantiza que las personas solo puedan ser declaradas culpables por hechos de carácter delictivo, mediante sentencia declarada por las autoridades judiciales competentes y en respeto pleno de su derecho de defensa", señalaron los abogados.

Aclararon también que "no se pretende discutir el ejercicio de la libertad de información ni tampoco la labor periodística" y añaden: "Lo que se busca sea analizado es la justicia y tino de la posibilidad de realizar juicios públicos, dictaminando la responsabilidad de una persona".

GUERRA NIEGA ACUSACIONES

Ante las acusaciones, que Guerra calificó como falsas, el cineasta aseguró que no ha "cometido ninguna de las faltas" de las que se le señala y pidió a la ciudadanía que espere "a que la justicia revele la verdad en este caso" antes de juzgar.

"No he cometido ninguno de esos crímenes y en vista de la naturaleza y de la gravedad de esas acusaciones no me queda ninguna otra opción que recurrir a las vías legales para limpiar mi nombre y eso es lo único que puedo hacer, es lo que haré", añadió Guerra en un video publicado la semana pasada.

Según los defensores del guionista, "fuera de cualquier consideración personal", los derechos de quienes son acusados "deben ser respetados por todas las personas, sin distingo alguno y cualquiera sea su actividad".

"Los medios han cumplido siempre una labor informativa digna de todo nuestro respeto, pero en lo que no debe caerse es en convertirlos en un escenario de linchamiento público en el cual se pretenda desarrollar una suerte de justicia por propia mano, más aún cuando se ventilan graves acusaciones que requieren un riguroso protocolo investigativo", afirmaron.