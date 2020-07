El Celta quiere olvidar la goleada de Mallorca con una victoria ante el Betis

El delantero del Celta Iago Aspas (2d) y el defensa marroquí del Betis Zouhair Feddal (i), durante el partido de la undécima jornada de Liga. EFE/Jose Manuel Vidal./Archivo

Vigo/Sevilla, 3 jul (EFE).- El Celta de Vigo tratará de olvidar este sábado ante el Betis su dolorosa derrota frente al Mallorca (5-1), con una victoria que le permita dar un paso de gigante hacia la permanencia, objetivo que buscará sellar su rival en Balaídos.

Con cinco puntos de ventaja sobre la zona de descenso, que cierra precisamente el Mallorca, los celestes necesitan recuperar las buenas sensaciones para disipar las dudas que mostraron en la isla, donde Óscar García Junyent perdió al centrocampista Denis Suárez.

La baja del exazulgrana, que se perderá el resto del curso por una lesión en el bíceps femoral izquierdo, obligará al técnico del Celta a retocar su equipo titular, en el que se mantendrá el lateral izquierdo Lucas Olaza.

El defensa uruguayo se reincorporó este jueves a los entrenamientos con el Celta, sólo 24 horas después de despedirse de sus compañeros en las instalaciones deportivas y tras aceptar Boca Juniors ampliar su cesión en Vigo hasta el 2021.

La gran duda está en si Óscar recupera la línea de tres centrales después del desastre defensivo de Mallorca o da continuidad a la defensa de cuatro, de la que se caería en ese caso el ghanés Joseph Aidoo.

En el centro del campo Okay Yokuslu, Filip Bradaric y Rafinha parecen fijos tras la lesión de Fran Beltrán, mientras que el ruso Fedor Smolov, suplente en Mallorca, apunta a titular junto a Iago Aspas en el ataque.

El Betis, por su parte, llega a Vigo casi sin tiempo de haber asimilado la derrota ante el Villarreal (0-2) y con el doble imperativo de sobreponerse anímicamente a la imagen ofrecida en el Villamarín y de lograr esos tres puntos que certifiquen de manera casi matemática su permanencia en Primera División.

A ocho puntos, más el 'goal average', del Mallorca, los de Alexis Trujillo no tienen más opción que ir por el partido ante un rival, el Celta, que tiene un punto más de urgencias y tres menos en la clasificación que los verdiblancos.

Con la baja segura por sanción del internacional francés Nabil Fekir, expulsado ante el Villarreal, Alexis recupera para el partido de este sábado al portugués William Carvalho, quien podría ser uno de los cambios que el técnico canario introduzca en su once de salida junto a otras opciones como el capitán Joaquín Sánchez o el delantero Loren Morón.

El entrenador bético ha debido hacer en estos dos días un trabajo concienzudo de recuperación anímica de los suyos después de los sucesivos varapalos que han sufrido en el campo y el alarmante descenso de sus prestaciones, sobre todo en las defensivas y en las de concentración en los automatismos.

No es, en consecuencia, cuestión tanto de cambios en la alineación como de intentar introducirlos en la autoestima y en la concentración de sus jugadores, que volverán a ubicarse en el césped de Balaídos con el esquema defensivo por el que ha apostado Alexis, con tres centrales y dos laterales de largo recorrido.

Con un mediocentro defensivo por delante, puesto para el que parte con ventaja el argentino Guido Rodríguez con la opción de Édgar González, Alexis podría contar con Carvalho, una vez cumplido su partido de sanción; y suplir el rol de Fekir con las aportaciones de Joaquín en el juego y en la ascendencia sobre los suyos.

No sería tampoco descartable que el entrenador verdiblanco decidiera sustituir al decepcionante Borja Iglesias por su alternativa en el eje del ataque bético, el canterano Loren Morón, como posible solución a la falta de gol de los verdiblancos en este tramo decisivo de la temporada.

- Alineaciones probables:

RC Celta: Rubén Blanco; Kevin Vázquez, Aidoo, Araujo, Murillo, Olaza; Okay, Bradaric; Rafinha; Smolov y Aspas.

Betis: Joel Robles; Emerson, Mandi, Bartra, Sidnei, Pedraza; Guido Rodríguez, Canales, Carvalho; Joaquín y Loren Morón.

Árbitro: González Fuertes (comité asturiano)

Estadio: Balaídos

Hora: 17.00 horas

Puestos: Celta (17º, 34 puntos), Betis (13º, 37 puntos)

Clave: La ansiedad de ambos equipos

La frase: Murillo, jugador del Celta: "Perdón a todo el celtismo por el partido de Mallorca"

La frase: Alexis Trujillo, entrenador del Betis: "Evidentemente, si el equipo baja los brazos me preocuparía, sería bastante peligroso"

El entorno: Olaza regresó al Celta 24 horas después de despedirse