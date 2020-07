El Bayern busca el doblete y el Leverkusen su primer título desde 1993

EFE/EPA/RONALD WITTEK

Berlín, 3 jul (EFE).- El Bayern buscará mañana el doblete en la final de la Copa de Alemania ante el Bayer Leverkusen mientras que el equipo de las aspirinas procurará ganar su primer título desde 1993 y ponerle fin a la leyenda del "Vicekusen".

Desde que ganó la Copa de Alemania en 1993 el Leverkusen ha sido cinco veces subcampeón alemán y ha perdido dos finales coperas y una de la Liga de Campeones.

Todo ello llevó a que se creara la leyenda del eterno segundo. En dos ocasiones, en 2000 ante el Bayern y en 2002 ante el Borussia Dortmund, el Leverkusen perdió la Bundesliga en la última jornada.

En 2000 la cuestión dolió especialmente pues el equipo sólo necesitaba un empate ante el ya descendido Unterhaching y perdió por 2-0, lo que aprovechó el Bayern para pasarle de largo.

En esos tiempos el Leverkusen era el equipo que pretendía desafiar al Bayern, pero eso ha pasado. Mientras que el Bayern, con nueve Bundesligas consecutivas, ha encadenado la mejor racha de su historia el Leverkusen acaba de quedarse por fuera de la Liga de Campeones, lo que solo podría corregir ganando la Liga Europa.

El Bayern, intratable durante la segunda ronda del torneo alemán, es claramente favorito ante un Leverkusen que trata de sacar esperanzas del hecho de que en la primera confrontación de la temporada derrotó a los bávaros.

El entrenador del Bayern, Hansi Flick, tiene otra vez a su disposición a Thiago Alcántara, ya recuperado de una operación en la ingle, con lo que está ante el dilema de apostar por el jugador español o insistir con el dúo formado por Joshua Kimmich y Leon Goretzka, que ha hecho un trabajo impecable en el centro del campo durante la parte final de la temporada.

Si Flick apostase por Thiago seguramente el sacrificado sería Goretzka ya que Kimmich es considerado como inamovible.

Entre el resto es poco probable que se presente algún cambio en el Bayern. El central Niklas Süle, tras una larga lesión de rodilla, puede volver a la convocatoria pero no hay motivos para correr riesgos y no mantener la dupla formada por Jerome Boateng y David Alaba.

En el Leverkusen faltará Paulinho, operado de una rotura de ligamentos cruzados.

En los dos enfrentamientos en la Bundesliga -una victoria para cada equipo- el Leverkusen no pudo contar con su estrella Kai Havertz que si estará mañana y seguramente tendrá un duelo interesante con Kimmich.

Alineaciones probables:

Bayer Leverkusen: Hradecky; L.Bender, Tapsoba, S.Bender, Wendell; Aranguiz, Baumgartlinger; Diaby, Havertz, Baily; y Volland.

Bayern: Neuer; Pavard, Boateng, Alaba, Davies; Kimmich, Goretzka; Coman, Müller, Gnabry; y Lewandowski.

Árbitro: Tobias Stieler.

Estadio: Olímpico de Berlín.

Hora de inicio: 20:00.