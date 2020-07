Economía.- Moody's rebaja la nota de Aeroméxico a 'Ca', con perspectiva 'negativa', tras la declaración de bancarrota

10/05/2017 Aeroméxico implementa el uso obligatorio de mascarilla en todos sus vuelos CENTROAMÉRICA MÉXICO ECONOMIA



La agencia calificadora Moody's ha rebajado la nota del bono corporativo de Aeroméxico de 'Caa1' a 'Ca', con perspectiva 'negativa', tras la declaración de bancarrota de la aerolínea.



"La rebaja a 'Ca' refleja el anuncio de Aeroméxico de adherirse de manera voluntaria al Capítulo 11 del proceso de reorganización financiera de los Estados Unidos y nuestras expectativas son que las pérdidas de los créditos sin asegurar podrían ser superiores al 70%", explica la firma.



Moody's reconoce que la rápida y amplia propagación del coronavirus en la economía global ha impactado de manera significativa a varias regiones, sectores y mercados, de modo que la combinación de los efectos sobre el crédito de estos hechos no tienen precedentes.



Así, la agencia señala que uno de estos sectores ha sido el de las aerolíneas, que se ha visto principalmente afectado por las restricciones de vuelos y la sensibilidad en los consumidores y la demanda.



En este contexto, Moody's advierte que la decisión de acogerse al Capítulo 11 conllevará a una disminución más pronunciada en el tráfico de pasajeros y a una recuperación más lenta que no logrará recuperar los niveles de 2019 hasta, al menos, 2023.



En concreto, la calificadora prevé una recuperación gradual en el volumen de pasajeros a partir del tercer trimestre y, en el caso de Aeroméxico, estima una reducción de al menos el 60% en el tráfico de pasajeros para 2020, con respecto al año anterior, y del 40% para 2021.



Con la reorganización financiera del Capítulo 11, Aeroméxico espera redimensionar sus operaciones y reorganizar su estructura de capital al nuevo entorno de demanda, permaneciendo operativo según evolucione el proceso. Actualmente, las operaciones de la compañía están en curso y sigue cumpliendo con los términos y condiciones bajo sus concesiones.



Por otro lado, Moody's apunta que Aeroméxico también se ve afectada por la falta de apoyo del Gobierno azteca, lo que le posiciona débilmente frente a otras aerolíneas globales.



Así, la agencia afirma que la respuesta de la Administración de López Obrador en la crisis de las aerolíneas ha sido de "pequeña escala" en comparación con el impacto de la pandemia, incluso en comparación con otros países latinoamericanos, apostillando que el Ejecutivo mexicano "no ha anunciado ninguna medida específica para apoyar al sector de las aerolíneas".