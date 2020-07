Duelo directo para no descolgarse de la lucha por Europa

El centrocampista del Valencia, Ferrán Torres (d), disputa el balón con el defensor del Granada Carlos Neva (i), durante el partido de la décimo tercera jornada de LaLiga Santander. EFE/Kai Försterling/Archivo

Granada/Valencia, 3 jul (EFE).- El Granada y el Valencia se enfrentan este sábado en el Nuevo Los Cármenes en un partido clave para la pelea por la séptima plaza, la última que da derecho a jugar en Europa, ya que ambos se encuentran a cuatro puntos de ese puesto y están obligados a ganar para no quedar descolgados de la pelea.

El Granada llega al partido tras la solvente victoria (0-2) lograda el pasado miércoles en el campo del Alavés, que puso fin a una racha de cuatro partidos sin ganar y que sirvió para que los rojiblancos firmaran con cinco encuentros sin perder la mejor racha de imbatibilidad como visitante de su historia en la máxima categoría.

Las prestaciones del equipo que dirige Diego Martínez, sin embargo, no están siendo tan buenas en su estadio, ya que viene de enlazar derrotas consecutivas ante el Villarreal (0-1) y el Eibar (1-2).

Quedar lo más arriba posible en la tabla y mantenerse hasta el final del curso con opciones de jugar en Europa la próxima campaña son los objetivos de los rojiblancos en los cinco partidos que les quedan.

El técnico cuenta para este partido con la novedad del central Germán Sánchez, que vuelve a estar disponible tras faltar por sanción al encuentro ante el Alavés, aunque no está claro si retornará al once inicial o estará de inicio en el banquillo.

De hecho, en la configuración de la defensa es donde se encuentran las principales dudas a la hora de confeccionar el once inicial, con la incertidumbre ya habitual de si Diego Martínez apostará por una defensa de cuatro jugadores o por una de tres centrales y dos carrileros.

Regresarán a la titularidad jugadores habituales que descansaron en Vitoria como los laterales Víctor Díaz y Carlos Neva, el extremo venezolano Darwin Machís o el delantero Carlos Fernández.

Un choque más serán baja por lesión hasta siete jugadores rojiblancos, algunos de ellos clave en los planes del técnico: el meta portugués Rui Silva, los medios Ángel Montoro y Maxime Gonalons, el extremo Álvaro Vadillo y los defensas Álex Martínez, Joaquín Marín 'Quini' y el colombiano Neyder Lozano.

El Valencia, por su parte, viaja inmerso en una espiral descendente de la que no logró sacarle Salvador González ‘Voro’ en el primer encuentro en el que se sentó en su banquillo, pero consciente también de que es la primera de las cinco finales que le queda para lograr entrar en la Liga Europa y puede que la más complicada.

Se medirá después de este duelo directo a dos equipos casi descendidos y a otro ya salvado, para acabar la Liga en la última jornada con un Sevilla que podría estar ya clasificado para la Liga de Campeones.

El club de Mestalla ya ha renunciado a esa cuarta plaza, de la que está a nueve puntos, para centrarse en objetivos reales como esa segunda competición, de la que está a cuatro.

Más allá de los números está el juego del equipo y sus resultados. Incapaz de ganar a domicilio desde que lo hizo en diciembre en el campo del Levante, pese a que ha jugado ya ocho encuentros ligueros lejos de Mestalla desde entonces, ahora además lleva tres partidos seguidos sin conseguir marcar.

Voro ha admitido que había tratado de que los jugadores recuperaran algunos de los mecanismos que tenían con Marcelino García Toral y no con Albert Celades y ese parece que es el camino que quiere seguir más allá de pensar en objetivos en la medida que los descansos y las lesiones se lo permitan.

El partido del jueves ante el Athletic le dejó la lesión de Rodrigo Moreno, que no volverá a jugar seguramente en lo que resta de la temporada, y que obligará a Voro a reformar el ataque, pues el hispano brasileño, que se unirá a las bajas del ya desvinculado Ezequiel Garay y de los lesionados Cristiano Piccini y José Luis Gayà, era fijo.

Las opciones principales parecen dos. La primera es juntar a dos ‘nueve’ puros como Maxi Gómez y Kevin Gameiro; y, la segunda, es situar por detrás de uno de ellos a un media punta reconvertido como Gonçalo Guedes, Ferran Torres, Carlos Soler o Kang In Lee.

En su primera alineación, el técnico valenciano recuperó a Mouctar Diakhaby en el centro de la defensa junto a Gabriel Paulista y hay que ver si tiene continuidad o si tira de la veteranía de Eliaquim Mangala o del pujante Hugo Guillamón para dar algún descanso.

Alineaciones probables:

Granada: Aarón; Víctor Díaz, Domingos Duarte, Germán, Carlos Neva; Yan Eteki, Yangel Herrera; Antonio Puertas, Fede Vico, Machís; y Carlos Fernández.

Valencia: Cillessen; Wass, Diakhaby, Paulista, Jaume Costa; Carlos Soler, Parejo, Kondogbia o Coquelin, Guedes; Ferran Torres o Gameiro y Maxi Gómez.

Árbitro: Adrián Cordero Vega (Comité Cántabro).

Estadio: Nuevo Los Cármenes.

Horario: 22.00 horas.

Puestos: Granada (9º, 46 puntos) y Valencia (10º, 46 puntos)

Las claves: La solvencia defensiva en el Granada, ya que cuando la tiene suele sacar sus partidos adelante; y en el Valencia la capacidad que muestren los jugadores para sobreponerse a la crisis deportiva e institucional que arrastra.

El dato: Su último enfrentamiento fue en los cuartos de final de la Copa, jugados a partido único en Granada, y acabó con victoria y clasificación a semifinales de los locales.

La frase: Diego Martínez (entrenador del Granada): "El Valencia es un gran equipo con individualidades muy importantes más allá de que no pase por su mejor momento".

Salvador González 'Voro' (entrenador del Valencia): "Hay que recuperar anímicamente al equipo, queremos revertir la situación".

El entorno: La afición nazarí mantiene vivo el sueño europeo tras haber asegurado el Granada de forma matemática en Vitoria su permanencia una campaña más en LaLiga Santander.