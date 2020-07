Desconecta.- Un hombre diseña una "silla de ruedas todoterreno" para facilitar a su mujer y a otras personas el acceso a más sitios

03/07/2020 Un hombre diseña una "silla de ruedas todoterreno" para facilitar a su mujer y a otras personas el acceso a más sitios. MADRID, 3 jul. (EDIZIONES) Zack Nelson se propuso mejorar la experiencia en silla de ruedas de su mujer, Cambry, en un intento de facilitarle el acceso a más sitios y mejorar su experiencia con este medio. SOCIEDAD TEMÁTICAS YOUTUBE - JERRYRIGEVERYTHING



Zack Nelson se propuso mejorar la experiencia en silla de ruedas de su mujer, Cambry, en un intento de facilitarle el acceso a más sitios y mejorar su experiencia con este medio.



Tras un año trazando el proyecto, la pareja ha dado a conocer The Rig, una especie de "silla de ruedas todoterreno" que permite superar obstáculos anteriormente imposibles y recorrer un mayor número de kilómetro sin sobrecargarse los brazos.



https://www.youtube.com/watch?v=vuMg0QwKAGI



Según la pareja, las personas que se mueven en silla de ruedas acualmente tienen acceso a diferentes modelos de "todoterrenos adaptativos", pero cuestan tanto como un coche o son demasiado lentas.



The Rig, sin embargo, se postula como una "no silla de ruedas todoterreno" rápida, ligera, de largo recorrido, y asequible para todos.



"El desafío más difícil que hemos tenido es el precio. Queríamos crear algo que fuera asequible para todos con componentes de calidad y un diseño simple, lo que nos llevó tiempo hasta que lo logramos", dijo Zack a Bored Panda.



La silla de ruedas es totalmente eléctrica y silenciosa y, al no ser una silla de ruedas como tal, su uso se limita únicamente a espacios exteriores. Puede alcanzar los 20 km/h de velocidad y una autonomía de hasta 20 kilómetros con una batería, dependiendo de algunas variables como el peso de la persona, el peso de la carga y el terreno.