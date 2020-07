03/07/2020 Cultura.- The CW cancela Katy Keene, el spin-off de Riverdale, tras una temporada. El periplo de Katy Keene ha sido breve. The CW ha decidido cancelar el spin-off de Riverdale, protagonizado por Lucy Hale, tras una única temporada. CULTURA THE CW



Según Deadline, ha sido la cadena la que ha tomado la decisión. Sin embargo, el estudio detrás de Katy Keene, Warner Bros. Television, planea buscar otras opciones para continuar con la ficción. Katy Keene es la única serie de The CW que no ha sido renovada esta temporada, y es que la producción ha quedado muy atrasada en cuanto a audiencia respecto a títulos como Batwoman o Nancy Drew.



Lucy Hale ha confirmado la noticia a través de un vídeo en Instagram. "No hemos renovado por una segunda temporada. Estas cosas pasan, a mí me ha pasado varias veces, y cada vez que ocurre es muy triste", admitió la actriz. "Estoy haciendo este vídeo para que os enteréis por mí y no haya malentendidos", agregó.



Ambientada cinco años después de los acontecimientos de Riverdale, Katy Keene gira en torno al personaje de Archie Comics del mismo nombre, una adicta a la moda que intenta hacerse un hueco en la industria en la ciudad de Nueva York. La primera temporada constó de 13 episodios, se estrenó a principios de febrero y concluyó a mediados de mayo. En su mayoría fue bien recibida por críticos y fans de la serie original; tanto es así que ostenta una calificación del 91% en Rotten Tomatoes.



Aunque Katy Keene no volverá a The CW, los espectadores sí podrán disfrutar de Riverdale, que estrenará su quinta temporada en enero de 2021.