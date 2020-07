Cultura.- The Boys quiere fichar a Negan (Jeffrey Dean Morgan) para su 3ª temporada

03/07/2020 The Boys quiere fichar a Jeffrey Dean Morgan para su 3ª temporada CULTURA AMC/AMAZON



MADRID, 3 (EUROPA PRESS)



The Boys ya está preparando su tercera temporada, y eso significa sumar nuevos nombres al reparto. La serie de superhéroes de Amazon Prime Video podría contar con un fichaje de lujo, ya que el showrunner Eric Kripke está escribiendo un papel para Jeffrey Dean Morgan, conocido por su rol de Negan en The Walking Dead.



Así lo ha revelado Kripke en una entrevista con Collider. En 2019 Morgan mostró su interés por la ficción a través de Twitter y Kripke respondió positivamente, asegurando que podría escribirle un rol para la temporada 3. Tal como apuntó el entrevistado, se ha tomado muy en serio la petición del actor.



"Hay un papel del que ya estamos hablando. Tenemos que coordinarnos porque él está en The Walking Dead, así que tiene otro hogar. Pero ya hablamos sobre un rol y podría haber otro del que estamos hablando", contó. "La semana pasada estábamos mandándonos mensajes de texto para tratar de descubrir cómo traerlo a la serie. Todavía no creo que sea un acuerdo, pero la voluntad está ahí y los dos estamos hablando de eso", agregó.



Tras una exitosa primera temporada, la plataforma lanzará la segunda entrega de The Boys, basada en los cómics de Garth Ennis y Darick Robertson, el próximo 4 de septiembre. "La temporada dos, más extrema y más loca, muestra a los chicos huyendo de la ley, buscados por los Supes e intentando desesperadamente reagruparse y luchar contra Vought. Escondidos, Hughie, Leche Materna, Frenchie y Kimiko intentan adaptarse a una nueva vida, con Butcher en paradero desconocido", reza la sinopsis oficial.



Karl Urban, Jack Quaid, Antony Starr, Erin Moriarty, Karen Fukuhara, Tomer Capon, Laz Alonso, Chace Crawford, Dominique McElligott, Jessie T. Usher y Nathan Mitchell regresarán en los nuevos episodios, que contarán con las incorporaciones de Patton Oswalt y Aya Cash.