Coronavirus.- Véneto endurecerá las restricciones ante un repunte mientras en Italia suman otros 15 muertos

ROMA, 3 (EUROPA PRESS)



El presidente de Véneto, Luca Zaia, ha anunciado este viernes que a partir del lunes endurecerá las restricciones debido al repunte en el número de casos que se ha producido en esta región del norte de Italia, una de las más afectadas inicialmente por la pandemia.



"Tenemos una categoría de irresponsables, tomamos nota", ha señalado el gobernador regional, que ha denunciado que el índice RT, que mide los contagios por persona con COVID-19, ha pasado del 0,43 al 1,63 por ciento. "Está ocurriendo lo que nos temíamos", ha admitido, criticando que los ciudadanos no usen la mascarilla, entre otras cosas.



Zaia ha lamentado el "sentimiento de 'liberación' del virus" que parece imperar, pese a que la pandemia aún no ha acabado. Según el presidente regional, el repunte ha venido motivado sobre todo por un foco detectado a raíz de un empresario que regresó a final de junio de Serbia y que dio positivo.



Pese a ello, ha precisado, "se negó a la hospitalización propuesta por los sanitarios y entre tanto acudió a una fiesta", si bien ahora está ingresado en la UCI. Solo por este caso hay 52 personas en aislamiento en Vicenza y otras 37 en la zona de Verona.



Por todo ello, ha añadido, "si las motivaciones del llamamiento a la ética no sirven, entonces el lunes presentaré una nueva ordenanza para endurecer las reglas". Además, ha recordado que "la ley prevé una multa de 1.000 euros por poner en peligro la vida de muchas personas" y se ha mostrado partidario de que pueda imponerse un "ingreso obligado para los positivos que no pueden andar por ahí tranquilamente", al tiempo que ha aclarado que se está estudiando si se puede presentar una "denuncia penal" dado que por estas personas ha aumentado el riesgo de contagio.



Entretanto, el Ministerio de Sanidad ha informado este viernes de otros 15 muertos y 223 nuevos contagios en el último día, lo que sitúa el total en 241.184 casos mientras que los fallecidos son ya 34.833.



Además, otros 384 pacientes han recibido el alta, lo que eleva a 191.467 las personas que han superado la COVID-19 en Italia. Actualmente hay 14.884 casos activos, de los que 956 están hospitalizados y 79 se encuentran en la UCI.



Lombardía, la región más afectada, ha registrado en las últimas 24 horas otros 115 contagios y cuatro decesos. En total, la pandemia deja en esta zona del norte del país más de 94.200 casos y 16.675 fallecidos. Por lo que se refiere a Véneto, se sitúa en la cuarta posición, con más de 19.300 contagios y más de 2.000 fallecidos.