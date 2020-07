Coronavirus.- El ministro de Exteriores de Pakistán entra en cuarentena tras dar positivo por coronavirus

21/05/2020 Trabajos de desinfección en una mezquita de Pakistán durante la pandemia de coronavirus POLITICA INTERNACIONAL Ppi/PPI via ZUMA Wire/dpa



El ministro de Exteriores de Pakistán, Shah Mehmud Qureshi, ha anunciado este viernes que ha dado positivo por coronavirus y que se ha puesto en cuarentena en su vivienda, en medio de un incremento de los casos en el país asiático.



"Esta tarde he notado una ligera fiebre e inmediatamente me he puesto en cuarentena en mi casa. He dado positivo por COVID-19", ha manifestado el ministro a través de un mensaje en su cuenta en la red social Twitter.



"Gracias a Dios, me siento fuerte y con energía. Continuaré asumiendo mis funciones desde casa. Por favor, mantenedme en vuestras oraciones", ha agregado Qureshi.



Las autoridades paquistaníes han confirmado hasta la fecha más de 223.000 casos de coronavirus, con más de 4.500 fallecidos, y han destacado que en las últimas semanas ha habido un importante incremento de los contagios.



Durante la jornada, las autoridades de la ciudad de Karachi (sur), uno de los principales núcleos económicos del país, han anunciado "confinamientos inteligentes" en varias zonas de la urbe a causa del repunte de los casos, según ha informado el diario paquistaní 'Dawn'.



Sin embargo, el primer ministro, Imran Jan, ha rechazado la posibilidad de decretar un confinamiento argumentando que el impacto sería muy duro para la economía y la población. Así, ha insistido en que el primer confinamiento fue decretado por los gobernadores provinciales y en contra de su opinión.