Coronavirus.- Chile supera las 6.000 muertes por coronavirus: "Nos ha azotado brutalmente"

Chile ha superado ya las 6.000 muertes por coronavirus, mientras se aproxima a los 300.000 casos, lo que lo confirma como uno de los países más afectados de América Latina y del mundo por la pandemia.



El Ministerio de Salud ha informado de que en las últimas 24 horas se han registrado otros 131 decesos por COVID-19, lo que eleva el total a 6.051. Este podría ser el último balance diario del número de víctimas mortales, ya que el Gobierno sopesa un cambio.



"Podríamos informar dos veces por semana y dejar de dar el informe diario. Esa es una decisión que tenemos que tomar", ha dicho la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, en una entrevista concedida a Radio Cooperativa.



En la pasada jornada se han contabilizado asimismo 3.548 nuevos casos de coronavirus, para un total de 288.089. De ellos, 28.695 permanecen activos, incluidos 2.107 en cuidados intensivos --420 graves--, y 253.343 se han recuperado.



"Hoy más que nunca tenemos que seguir trabajando fuertemente, sin embargo, tenemos que decir que en este trabajo mancomunado estamos viendo buenas cifras", ha valorado la funcionaria chilena.



A lo largo de esta semana, el ministro de Salud, Enrique Paris, ha destacado una "leve mejoría" porque se ha reducido el número de contagios en torno a un 20 por ciento en los últimos quince días.



Pese a ello, el Gobierno ha llamado a la cautela. Así, ha optado por mantener las cuarentenas vigentes al menos una semana más. El presidente, Sebastián Piñera, no quiso declarar una cuarentena nacional pero sí ha impuesto el confinamiento por territorios, entre otras medidas preventivas.



Chile se mantiene como el séptimo país más afectado por la pandemia en el ranking mundial y como el tercero a nivel regional, solo por detrás de Brasil y Perú. "Llevamos cuatro meses de una pandemia que nos ha azotado brutalmente a cada uno (...) Han sido cuatro meses durísimos", ha declarado Daza.



NUEVAS PROTESTAS



El jueves por la noche se produjeron protestas en varias comunas de Santiago por la crisis económica derivada de la pandemia, tras un llamamiento en redes sociales que ha convocado nuevas manifestaciones para este viernes.



En algunos lugares las protestas degeneraron en disturbios. Un grupo de encapuchados llegó a quemar un autobús de transporte pública en la Estación Central, mientras que en el cruce de 5 de Abril con 7 de Octubre Carabineros empleó gases lacrimógenos y chorros de agua.



"Personal de Control de Orden Público (COP) interviene en diferentes puntos de Santiago ante la presencia de manifestantes violentos y agresivos, que obstaculizan las vías públicas con barricadas y lanzan objetos contundentes e incendiarios en contra de carabineros", informó en Twitter el cuerpo de seguridad.



Las manifestaciones coincidieron con la conmemoración del ataque contra Carmen Gloria Quintana y Rodrigo Rojas de Negri durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), que fueron rociados con combustible y quemados por una patrulla militar en la Estación Central el 2 de julio de 1986.



Chile sufría desde mediados de octubre una ola de protestas por las desigualdades sociales que se saldó con más de 20 muertos y un proceso constituyente que ha quedado paralizado por la pandemia de coronavirus.



BACHELET VUELVE AL PAÍS



Daza ha sido la voz protagonista de la comparecencia de este viernes porque Paris ha tenido que ausentarse porque su padre falleció el jueves, si bien no han trascendido las causas, de acuerdo con el diario chileno 'El Mercurio'.



El jueves también falleció la madre de la ex presidenta chilena y ahora Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, por causas que tampoco han trascendido.



Bachelet ha regresado a la nación suramericana este viernes para despedir a su madre. Su fundación, Horizonte Ciudadano, ha aclarado que cumplirá la "cuarentena preventiva" en su casa. "Agradezco a todos por sus mensajes de simpatía y condolencias", ha dicho en Twitter.