Coronavirus.- Brasil registra 1.277 muertos en un solo día con más de 1,5 millones de contagios

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)



Brasil ha constatado en el último día 1.277 muertos a causa del coronavirus, lo que sitúa en 62.304 la cifra de fallecidos desde el inicio de la pandemia en el país, que supera ya los 1,5 millones de casos confirmados.



Según informaciones del Ministerio de Sanidad, en total son 1.508.991 las personas que se han infectado de COVID-19 en Brasil, el segundo país del mundo más afectado por la pandemia, solo con Estados Unidos por delante.



No obstante, el gobierno del estado de Sao Paulo ha anticipado que los teatros, cines y academias reabrirán sus puertas una vez entren en fase "amarilla" del plan de gestión cultural para el levantamiento de las medidas de cuarentena.



Los eventos solo podrán realizarse con su audiencia sentada, si bien las autoridades han estimado que las medidas no podrán implantarse hasta el próximo 27 de julio, tal y como ha recogido el portal de noticias G1.



"No se trata de una operación inmediata en la región, sino que hay una previsibilidad de cuatro semanas", ha dicho la secretaria de Desarrollo Económico, Patricia Ellen, durante una rueda de prensa.



Así, el gobierno de Sao Paulo ha establecido algunas restricciones para la reapertura, por lo que la ocupación máxima será del 40 por ciento, se impondrá el uso obligatorio de mascarillas, se realizará la venta de entradas únicamente online y no se podrán consumir alimentos y bebidas en el interior de los establecimientos.