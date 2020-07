"Cómo sobrevivir soltero" o cómo relatar el lado masculino del mal de amores

Los actores Emiliano Zurita y Sebastian Zurita participan el domingo 12 de mayo de 2019, en la gala de la entrega de los Premios Platino en el parque Xcaret, de Playa del Carmen, en la Riviera Maya (México). EFE/Alonso Cupul/Archivo

México, 3 jul (EFE).- Con la nueva serie mexicana "Cómo sobrevivir soltero", los hermanos Emiliano y Sebastián Zurita buscaban mostrar el otro lado de la moneda y enseñar cómo es que los hombres viven una ruptura amorosa con perspectivas más realistas con las que aseguran que todos se van a poder identificar.

El sufrimiento por amor en las comedias televisivas casi siempre lo viven las mujeres: cientos de películas y series muestran cómo es que las mujeres superan a sus exparejas y el difícil proceso del duelo. Teniendo esto en mente, tanto Emiliano como Sebastián buscaron enseñar el mismo tópico pero esta vez siendo un hombre el traicionado.

"Estábamos buscando exponer que los hombres también tenemos nuestro corazoncito y somos románticos hasta que una mujer nos rompe el corazón", cuenta entre risas Sebastián a Efe, quien interpreta a su tocayo y es protagonista de la serie.

Sebastián es un joven actor que está pasando por momentos difíciles tanto en su carrera profesional como en su vida personal, pues, después de pasar diez años con quien consideraba el amor de su vida, se entera de que esta lo engaña y vive una humillación pública al enfrentarlo.

"Sebastián es un chavo que está bastante frustrado en su vida personal y profesional. (La serie) es un viajecillo a través de unas cuantas historias de amor y desamor y su búsqueda de encontrar un lugar en el ámbito profesional, pues tiene una exnovia que lo superó en todos los sentidos, tanto en su carrera como en la relación", adelanta.

Sin embargo, aunque el tema se centre en este viaje que Sebastián tendrá que emprender para dejar atrás a su amada exnovia, los hermanos aseguran que se han tomado en cuenta todos los puntos de vista, tanto los femeninos como los masculinos.

"Exploramos el punto de vista de un hombre y de una mujer.: Lo que piensan las mujeres, que pensamos los hombres y viceversa. Queríamos hacer una serie actual, divertida, con comedia de humor negro y criticando todos los puntos de vista que hay en la sociedad", cuenta Zurita.

Por su parte, Emiliano, quien escribió una parte de la historia, explica que su principal inspiración fue la vida cotidiana: "Queríamos hacer una serie muy relajada en la que la gente se pudiera identificar y decir 'yo soy como ese personaje'".

BUEN TRABAJO EN FAMILIA

"Como sobrevivir soltero" es una producción realizada por Addiction House, la casa productora de los hermanos Zurita en la que han trabajado en diversos proyectos tanto audiovisuales como teatrales.

"Siento que nos complementamos muy bien, al final de cuentas venimos de una familia que se dedicó a esto y nos han dejado ser, nos dan sus consejos, sus críticas y nos dejan equivocarnos si es necesario y creo que hemos hecho buena mancuerna", dice Sebastián.

Además, ambos hermanos tuvieron la oportunidad de dirigir un capítulo de dicho proyecto que ya está disponible por Amazon Prime, situación que disfrutaron muchísimo.

"Dirigimos el capítulo nueve y fue algo muy padre porque es la primera vez que dirigimos en un proyecto así y más que nada porque nuestro capítulo tiene momentos muy climáticos de los personajes", adelanta Emilio, el hermano más joven.

ROMPEN ESTEREOTIPOS

La serie también la integran las actuaciones de Tato Alexander, Pamela Almanza, Alejandro Cuétara, Fabrizio Lorenzini, Juana Arias, entre muchos otros quienes serán, entre otras cosas, los amigos que sacarán del bache a Sebastian con consejos buenos y malos.

En su caso, Juana Arias quien interpreta a Julia, asegura que es una buena serie para romper con los estereotipos tradicionales que se tienen sobre las mujeres.

"Los personajes femeninos me parecen muy interesantes porque tienen diferentes puntos de vista y están superbien expuestos, porque ya hay que pasar de ese estereotipo de que si a los 30 no te casas eres una fracasada. Creo que te puedes identificar con cualquiera de los personajes", narra la actriz.

Y en medio del debate que ha surgido en torno a lo que es correcto o no en la comedia y los temas que se deben abordar en ella, Emiliano considera que todos los personajes representan la realidad aunque no sea muy grata. Sin embargo, ponen una mirada crítica ante las acciones de todos.

"Si tenemos un personaje que pueda llegar a hacer comentarios misóginos es eso, tener una persona que representa estos puntos de vista que puedas criticar y que pueda generar conversación, en vez de huir de eso es mucho más fuerte si le das una voz para poder criticarlos y lo manejamos con el humor necesario", finaliza.

Accede a contenido premium exclusivo, con fotos y vídeos, en el nuevo producto Entretenimiento América de Efe Servicios (https://bit.ly/EFEentretenimiento). En Twitter puedes seguirnos con el hashtag #EFEentretenimiento.