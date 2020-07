Colombia impugnará fallo que ordena suspender actividades de brigada militar de EEUU

Foto de archivo. Paracaidistas de la 82ª División Aerotransportada del Ejército de los Estados Unidos se unen a comandos del 2º Batallón de Fuerzas Especiales del Ejército colombiano en un ejercicio para asegurar una zona de aterrizaje de helicópteros en la base militar de Tolemaida, Colombia, 26 de enero, 2020. REUTERS/Jonathan Drake

BOGOTÁ, 3 jul (Reuters) - El Gobierno de Colombia anunció el viernes la impugnación de un fallo que ordenó suspender las actividades de una unidad especializada del Ejército de Estados Unidos, que llegó hace un mes para asesorar operaciones contra el narcotráfico, y dijo que continuará los programas de cooperación militar con Washington.

El fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca conocido el jueves en la noche se produjo en respuesta a un grupo de legisladores opositores que presentaron una acción jurídica alegando que corresponde al Senado autorizar el tránsito de tropas extranjeras en el país.

El ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, dijo que los 53 efectivos de la Brigada de Asistencia de Fuerza de Seguridad de Estados Unidos cumplen durante cuatro meses una labor de asistencia y asesoría por lo que no requiere autorización previa del Senado, en donde dio las respectivas explicaciones en varios debates.

"Este no es un asunto de tránsito de tropas, aquí no hay tránsito de tropas, es muy importante señalar que se trata de asuntos relacionados con cooperación internacional de naturaleza militar y que Colombia adelanta no solamente con los Estados Unidos sino con muchos otros países del mundo", dijo Trujillo en una conferencia de prensa virtual.

"Procederá el Gobierno a impugnar ese fallo y continuará adelantado por razones de seguridad nacional todas las tareas de cooperación binacional con Estados Unidos, lo cual incluye el mejoramiento de nuestras capacidades gracias al entrenamiento, la capacitación y la asesoría técnica a fin de avanzar eficazmente en la lucha contra el problema mundial de la droga", agregó.

El ministro sostuvo que mientras se impugna el fallo ante el Consejo de Estado, se analiza y dialoga con la embajada de Estados Unidos cómo cumplir la decisión del tribunal, pero no aclaró si los militares extranjeros saldrán del país.

Colombia enfrenta una permanente presión de Estados Unidos, principal destino de sus envíos de cocaína, para reducir el área cultivada. Duque estableció una meta para erradicar en 2020 130.000 hectáreas de hoja de coca, desde las 100.000 el año pasado, incluyendo la posibilidad de restablecer las fumigaciones aéreas.

Con una posición estratégica por estar rodeada por dos océanos, Colombia es considerado uno de los mayores productores mundiales de cocaína, actividad en la que están implicados grupos de narcotraficantes, bandas criminales conformadas por exparamilitares de ultraderecha, la guerrilla del ELN, además de disidencias de las FARC.

La producción potencial de cocaína de Colombia aumentó en un 1,5% el año pasado hasta alcanzar las 1.137 toneladas métricas, según las Naciones Unidas, pese a que el área plantada con hoja de coca disminuyó a su menor nivel en seis años.

