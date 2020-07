Cindy Crawford felicita a su hijo Presley y agradece el tiempo vivido juntos

Imagen en Instagram de la modelo Cindy Crawford que ha felicitado a su hijo Presley. Instagram/EFE

Madrid, 3 jul. (EFE).- La modelo Cindy Crawford felicita en las redes sociales a su hijo Presley, que cumple 21 años, con una imagen dulce de cuando era niño en la que deja presente que entre madre e hijo no hay conflictos y le agradece el tiempo que han pasado juntos durante el confinamiento.

"¡Siempre y para siempre mi pequeño! Feliz 21 cumpleaños. ¿Dónde se fueron estos años los años? Estoy muy agradecida al tiempo que hemos pasado juntos los últimos meses. ¡Veo tu corazón y tu crecimiento y estoy muy orgullosa de ti! ¡Estoy emocionada al pensar qué nos deparará el futuro!", ha comentado en Instagram.

De esta manera, la modelo pone fin a los rumores que surgieron hace algunos meses sobre las diferencias entre su hijo y ella por los tatuajes que el joven estaba dibujando en su cuerpo, especialmente por el último que se realizó en el rostro, bajo los ojos, donde puede leerse "misunderstood" -incomprendido-.

Una afición por tatuarse que derivó en comentarios sobre la preocupación de Cindy Crawford y su marido sobre la inestabilidad psicológica de su vástago.

Sin embargo, el joven modelo tenía muy clara su decisión: "Si pensase que esto iba a estropearme la cara o no quisiera hacérmelo no lo habría hecho. Creo que es bastante obvio", explicaba en redes, aduciendo que siempre se había sentido incomprendido.

El joven que ha desfilado para grandes firmas como Dolce & Gabbana, Moschino, Tommy Hilfiger o Calvin Klein, tiene también tatuajes en el cuello y los brazos, una afición a la que se ha sumado su hermana, Kaia, pero ella ha elegido lugares discretos, mucho menos visibles.

También la modelo ha aprovechado las redes sociales para enviar un mensaje de felicitación a su hermano junto a una fotografía de ambos siendo muy niños, en la que Presley aparece montado en un kuat desde el que intenta darla un beso.