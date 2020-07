Canadá.- El militar que irrumpió en la residencia de Trudeau tras estrellarse contra la entrada portaba varias armas

17/02/2017 Justrin Trudeau, primer ministro de Canadá. POLITICA INTERNACIONAL Kay Nietfeld/dpa



El miembro de las Fuerzas Armadas de Canadá que irrumpió el jueves en el complejo en el que reside el primer ministro, Justin Trudeau, tras estrellar una camioneta contra la entrada, tenía consigo varias armas y tendrá que enfrentarse a "múltiples cargos", según ha informado el portavoz de la Real Policía Montada de Canadá (RPMC) Mike Duheme.



Si bien se desconoce por el momento qué cargos se le imputarán, el sospechoso, que fue detenido y ha sido identificado como Corey Hurren, ha tenido que acudir este viernes a una vista judicial, según informaciones de la cadena de televisión CBC.



"En cuanto la RPMC esté en posición de hacerlo, comunicaremos los detalles de los cargos en cuestión", ha explicado Duheme durante una rueda de prensa. Hurren habría estrellado sobre las 6.30 de la mañana (hora local) su camioneta contra la entrada peatonal del complejo Rideau Hall, donde reside la gobernadora general del país, Julie Payette, y el primer ministro y su familia.



Duheme ha expresado, no obstante, que "en ningún momento se ha puesto en peligro la vida del primer ministro y su familia ni de la gobernadora general durante el incidente". "Eran solo las 6.53 cuando el sospechoso fue abordado y se estableció el diálogo", ha aseverado antes de señalar que fue detenido sobre las 8.30.



Hurren, que se habría bajado armado del vehículo, tenía consigo varias armas. La Policía ha indicado que habría actuado solo. Además, habría viajado desde la provincia de Manitoba y tenía una nota en el vehículo.



Al ser preguntado por la posible motivación del militar, Duheme ha indicado que la Policía "tiene una idea al respecto", pero no ha dado detalles. Hurren llevaba un negocio de productos cárnicos, el cual habría estado a punto de quebrar debido a la pandemia de coronavirus. "No sé qué quedará de nuestra economía, de nuestra industria y nuestros negocios cuando todo esto acabe", escribió el pasado 26 de mayo en su cuenta de Facebook.