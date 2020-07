Campaña de resistencia en la policía de Rusia tras el arresto de un exagente

Una mañana de mayo, una unidad de las fuerzas especiales irrumpe en un apartamento de Moscú. Su objetivo: un expolicía convertido en denunciante de los abusos en la policía rusa.

Durante cinco horas, los investigadores registraron la vivienda de Vladimir Vorontsov, un exmiembro del departamento de lucha contra el "extremismo", que apunta tanto al islamismo como a la oposición.

"Nuestra hija cree que unos bandidos vinieron y se llevaron a su papá", contó a la AFP Aleksandra Vorontsova, describiendo la redada. Durante el registro los investigadores incluso rebuscaron entre los juguetes de su hija de cuatro años, los calcetines y la ropa interior, explicó.

Vladimir Vorontsov es el creador del grupo en línea Ombudsman de la Policía, un conjunto de cuentas vinculadas a redes sociales para denunciar los abusos cometidos en la policía, que se ha hecho muy popular, con medio millón de suscriptores.

Entre sus cruzadas figura la revelación de actos de corrupción y violencia policial, de presión sobre los oficiales para que alcancen cuotas y hagan horas extra y casos de suicidio, un tema sensible sobre el que no hay estadísticas oficiales.

Su arresto y el de su colaborador Igor Khudiakov ha causado un revuelo inusual entre la policía rusa, cuyos 750.000 miembros son un pilar del sistema dirigido desde hace 20 años por Vladimir Putin.

El hombre de 35 años de ojos azules, que dejó la policía en 2017 después de 13 años de servicio, ha sido arrestado por extorsión y desde entonces también se le acusa de distribuir y producir material pornográfico.

Sus partidarios aseguran que son acusaciones falsas encaminadas a poner fin a su actividad de "mediador de la policía".

Lo más llamativo en Rusia es que, por primera vez, agentes de policía criticaron públicamente a las autoridades, y de paso el funcionamiento y los métodos del cuerpo policial.

En las redes, decenas de miembros y exmiembros de las fuerzas de seguridad pidieron la liberación de Vorontsov. Algunos publicaron su foto a cara descubierta y otros imágenes anónimas de sus pancartas de protesta. Y eso a pesar de las posibles repercusiones.

- "Somos Vorontsov" -

"Si no defendemos a Vorontsov ahora, las cosas solo irán a peor", declaró el exinspector Georgui Zaria, de 36 años.

Él se manifestó solo --el único acto de protesta público permitido sin autorización previa-- frente a la sede de la policía de Moscú para exigir la dimisión de su jefe. Una iniciativa que le valió dos horas de detención.

Zaria dimitió a finales de 2018, criticando jornadas laborales largas, un sueldo muy bajo y la vulneración de sus derechos laborales.

Mientras estaba de servicio, criticó el sistema de cuotas de la policía, en virtud del cual se suele pedir a los oficiales que ejecuten un determinado número de multas o de arrestos.

"Es la plaga del ministerio del Interior", señaló Zaria.

Tras más de 12 años trabajando, Zaria no tiene dónde vivir, pues no ha recibido el subsidio para la vivienda que le corresponde.

Vorontsov lo ayudó a denunciarlo al ministerio de Interior.

Mijaíl Tsaplin también apoyó públicamente a Vorontsov, dos semanas antes de retirarse del cuerpo de la policía de Gus-Jrustalny, un pueblo situado a 250 kilómetros al este de Moscú, después de 20 años.

Publicó una foto suya, vestido de uniforme, en Vkontakte, el equivalente de Facebook en Rusia, con el mensaje: "Soy / somos Vorontsov. No tengo miedo".

Para el hombre de 39 años, el arresto de Vorontsov efectuado por las fuerzas especiales de la policía, fue excesivo. "Ni es un terrorista ni un extremista ni un asesino ni un pederasta", afirmó.

Tsaplin asegura que se retiró porque no quería seguir formando parte de un sistema defectuoso.

"Ya no puedo llevar el uniforme", indicó. "No me gusta lo que está pasando. El sistema se está derrumbando desde dentro".

Otro policía, investigador en una gran ciudad rusa, explicó a la AFP que tanto él como un compañero suyo se convirtieron en objeto de una investigación interna después de haber publicado fotos mostrando su apoyo al activista. Ahora, teme ser despedido.

Según el investigador, que pidió a la AFP mantener el anonimato, los oficiales tienen que obedecer a lo que llamó "órdenes criminales" para dispersar protestas pacíficas, y acusó a las autoridades de poner a la policía en contra de los ciudadanos.

"¿Alguna vez ha visto una protesta de la policía? No. ¿Estamos satisfechos con todo? No", agregó.

Pero Mijaíl Pashkin, jefe del Sindicato de la Policía de Moscú, sospechoso de ser próximo a las autoridades, acusó a Vorontsov de haber intentado ganar "mucho dinero" escudándose en que ayudaba a los policías.

Pero sobre el fondo del problema reconoce que "a los empleados del ministerio del Interior se les trata muy mal y muchos superiores los consideran esclavos". Los policías se quejan de tener que comprar a menudo sus uniformes y de horas extra no pagadas o despidos injustificados.

El ministerio de Interior declinó dar información a la AFP.

- Navalni -

Vorontsov se granjeó enemigos en los escalones más altos de la policía y varios oficiales veteranos perdieron el trabajo a causa de su activismo, afirman sus simpatizantes.

En un caso muy conocido, el jefe de la policía de la región siberiana de Novosibirsk, Yuri Sterlikov, dimitió en abril después de que el Ombudsman de la Policía publicara una grabación en la que se escuchaba a una agente veterana ordenando a sus subordinados que impusieran multas masivas por violación del confinamiento para cumplir con las cuotas establecidas.

Para algunos, el proyecto de Vorontsov también permitió que algunos policías expresaran sus opiniones anti-Kremlin, apuntó un excomandante de la policía que pidió el anonimato. "Hay muchos", dijo.

Arremetiendo contra una de las estructuras de las fuerzas de seguridad (ejército, policía, servicios especiales), Vorontsov atacó el poder de Vladimir Putin, un exmiembro del KGB y de su sucesor el FSB, que podría permanecer en el poder hasta 2036 después de un referéndum constitucional celebrado esta semana.

"Para las autoridades, es de una importancia fundamental conservar la lealtad de las fuerzas de seguridad", sostuvo Serguéi Davidis, de la organización de defensa de derechos Memorial.

Sin embargo, la campaña pro-Vorontsov podría ser indicativa de un cambio en la "conciencia pública", declaró Davidis, mientras que algunas encuestas muestran una caída de la popularidad de Putin en un contexto de crisis económica derivada del coronavirus.

Además, su causa se ha ganado apoyos fuera de la policía, incluyendo al prominente periodista de Moscú y activista opositor Ilya Azar, que estuvo diez días encarcelado tras haberse manifestado delante del cuartel general de la policía de Moscú.

Algunos dicen que se le ha subido la fama a la cabeza, pero incluso varios de sus detractores reconocen la importancia de su trabajo.

El equipo de Alexéi Navalni, principal crítico del Kremlin, instó a las fuerzas de seguridad a apoyar al expolicía de la unidad antiextremismo, acusada de acosar a los militantes anti-Kremlin.

"Este hombre estaba de vuestra parte", declaró en un video Liubov Sobol, una activista de Moscú aliada de Navalni.

En los últimos meses, Vorontsov se puso en contacto con activistas de la oposición, en particular con el equipo de Alexéi Navalni, que suele ser blanco de registros.

Aunque la magnitud de la movilización es incomparable, su caso recuerda al del periodista Ivan Golunov, detenido y puesto en libertad tras una campaña de protestas el año pasado.

El jueves, en una vista judicial, la detención de Vorontsov se prolongó un mes hasta el 6 de agosto, informó su abogado Serguéi Badamchin a la AFP.

Aleksandra Vorontsova señaló que su marido se imaginaba que el gobierno iba a ejercer presión, pero no esperaba que fuera a acabar en la cárcel.

"Ahora entiende que pueden venir a por cualquiera", declaró. Pero "está preparado para luchar", añade.

as/mm/jvb/erl/es