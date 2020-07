Brasil.- El ministro de Justicia asevera que la independencia de la Policía Federal no implica "soberanía de funciones"

21/06/2020 Una seguidora de Bolsonaro con una bandera de Brasil. POLITICA INTERNACIONAL Fernando Souza/ZUMA Wire/dpa



MADRID, 3 (EUROPA PRESS)



El ministro de Justicia de Brasil, André Mendonça, ha aseverado este viernes que la independencia de la Policía Federal no implica necesariamente una "soberanía de acción y funciones", según informaciones del portal de noticias G1.



Así, ha exigido una acción "responsable" y "sin acoso" por parte de la Policía y ha negado interferencia política alguna en la institución.



En una rueda de prensa realizada de forma telemática, Mendonça ha señalado que la "independencia y autonomía de la Policía no se traduce en soberanía". "Yo, como ministro de Justicia, exijo un papel efectivo por parte de la Policía. ¿Qué dificultades están teniendo para ayudar a resolver el problema?", ha aseverado.



El ministro ha afirmado, además, que en su opinión es "ilusorio" pensar que los políticos tienen poder para interferir en la Policía Federal. "Cualquiera que vaya a hacer esto está cometiendo un suicidio político-legal. Dilucidar una interferencia en el trabajo de la Policía Federal es impensable ", ha dicho.



Mendonça, que ha respaldado así la postura del presidente, Jair Bolsonaro, que ha negado en todo momento una interferencia en la Policía Federal, especialmente tras la salida de Sergio Moro del Ministerio, ha argumentado que la institución "tiene vida propia", lo que no impide que el Gobierno "describa el trabajo de investigación de la agencia".



"¿Qué buscamos: perseguir el crimen? Sí. Pero de manera imparcial, sin hostigar al grupo A o al grupo B. Que actúen de manera responsable", ha manifestado antes instar a la "efectividad".



Sin embargo, a finales de abril Bolsonaro hizo oficial el cese del director general de la Policía Federal, Maurício Leite Valeixo, en un aparente pulso con el entonces ministro de Justicia, Sergio Moro, que había amenazado incluso con dimitir --y acabó dimitiendo--.



El mandatario ya había señalado en 2019 que cambiaría a la cúpula de la Policía Federal en un intento por tener un mayor control sobre el cuerpo del Estado. La cúpula policial se resistió a un cambio en la jefatura de Río de Janeiro que el mandatario proclamó públicamente.



Entonces, Bolsonaro ya dejó claro que Valeixo era su "subordinado", "no el del ministro" Moro, que había aparcado la carrera judicial para incorporarse al gabinete del líder ultraderechista.



Posteriormente, la Asociación Nacional de Delegados de la Policía Federal (ADPF) envió una carta pública al presidente brasileño en la que solicitaba la "completa autonomía" del nuevo director general tras la polémica dimisión de Moro, que dejó finalmente el cargo tras conocer la decisión de destituir Valeixo, uno de sus hombres de confianza.