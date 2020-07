Bomberos voluntarios venden su cuartel en Argentina agobiados por las deudas

Vista de un cartel de venta este viernes, en el edificio del cuerpo de Bomberos Voluntarios de la localidad bonaerense de Ramos Mejía, Buenos Aires (Argentina). EFE/Juan Ignacio Roncoroni

Buenos Aires, 3 jul (EFE).- El cuerpo de bomberos voluntarios de la localidad argentina de La Matanza decidió poner en venta su cuartel central para hacer frente a millonarias deudas con la agencia fiscal y sindicatos, en una decisión que generó conmoción en los vecinos de uno de los municipios más poblados de la provincia de Buenos Aires.

"Lamentablemente tuvimos que tomar la decisión extrema de la venta del cuartel porque nos acorralaron las deudas", declaró a Efe el presidente del cuerpo de bomberos voluntarios, Gustavo Cid.

El jefe de los bomberos afirmó que se vieron obligados a tomar esta decisión ante "la inasistencia del Estado" frente a la "situación muy complicada a nivel económico y financiero" que viven desde hace años.

El objetivo es vender el histórico cuartel central que los bomberos de La Matanza ocupan en la localidad de Ramos Mejía desde 1946 para pagar las deudas, sanear sus finanzas y reinstalarse en un predio más chico.

SIN ASISTENCIA DEL ESTADO

"Es algo muy triste y lamentable para todos los bomberos de la Argentina que un cuerpo de bomberos tenga que poner en venta su cuartel central para pagar una deuda al Estado cuando todos los días nosotros estamos brindando un servicio de forma gratuita a toda la comunidad, un servicio que en realidad debería prestar el Estado", expresó Cid.

El cuerpo de bomberos afronta deudas por 130 millones de pesos (1,8 millones de dólares) con la Administración Federal de Ingresos Públicos y el sindicato Utedyc y pese a que solicitó asistencia financiera a los distintos estamentos del Estado, sus responsables lamentan que no recibió ninguna ayuda.

Los carteles de "en venta" que cuelgan en el frente del antiguo edificio sorprendieron a los vecinos de La Matanza, que en cuestión de horas convirtieron en viral el video con el emotivo relato del presidente del cuerpo explicando la difícil decisión.

El partido de La Matanza linda con la ciudad de Buenos Aires y es el más poblado de la provincia bonaerense, con cerca de 1,8 millones de habitantes.

El cuerpo de bomberos voluntarios de La Matanza cuenta con 223 hombres y mujeres, 42 integrantes de la reserva activa y 13 niños en la escuela de cadetes, y cada año brindan más de 5.000 servicios de forma gratuita a la comunidad.

POCA PROTECCIÓN FRENTE A LA PANDEMIA

La pandemia de coronavirus agravó aun más su situación porque ante la falta de fondos para adquirir suficientes equipos de protección, sus integrantes están expuestos a un eventual contagio cuando asisten a los servicios de salud en el traslado de pacientes o deben realizar rescates.

Con los pocos ahorros que quedaban en sus arcas, los bomberos compraron 30 equipos de protección, precisó Cid.

"Aunque contamos con 223 bomberos, solo pudimos equipar a 30 y con el riesgo de contagio al trasladar el equipo de un bombero a otro, aunque se limpian y descontaminan pero no es lo que debe ocurrir porque son equipos de protección personal que por norma está prohibido trasladarlos. Pero por necesidad no nos queda otra que el bombero se lo tenga que prestar al compañero", expresó el jefe del cuartel.